Ústecký veterán nastřádal 60 bodů (17/16, 27/13, 5/1), famózní byl především v šestkách. Naopak snajpr z Děčína zazářil v trojkách, v nichž vytvořil nový rekord a získal 76 bodů (16/10, 29/22, 5/0). Trefit alespoň jednu střelu z půlky, mohl se posunout do čela celkového pořadí, takto je zatím druhý. Posunul však Děčín do čela týmů, Ústí je páté, ovšem jen s bodovou ztrátou na třetí Kolín.

Kroutil střílel z pozice v rohu hřiště, což se mu vyplatilo. "Tato pozice je moje oblíbená, střílím odsud v tréninku i během zápasů. Ze začátku jsem byl u trestných hodů trochu nervózní, ale pak mi to tam začalo padat a nervozita zmizela," popsal své pocity bezprostředně po střelbě. "Jsem rád, že taková soutěž vznikla, je to dobře pro fanoušky i pro všechny lidi, kterým basketbal chybí. Mně osobně těší, že jsem se mohl poměřit s nejlepšími střelci v lize," dodal. A jaké má ambice? "Velké, chtěl jsem postoupit do finále a také získat body pro Děčín."

Ve střelecké basketbalové soutěži, která má fanouškům alespoň částečně nahradit letošní ukončený ročník nejvyšší soutěže, střílí v každém ze šesti kol jeden zástupce osmi týmů nejvyšší soutěže trestné hody (1 bod) v limitu 30 sekund, minutu trojky (3 b.) a 5 hodů (5 b.) z půlky bez limitu.

Čtyři nejlepší týmy a osm nejlepších jednotlivců projdou do finálových kol. Soutěž pokračuje v sobotu čtvrtým kolem, start je opět v 17.30. Živě poběží stream opět na TVCom.cz.

VÝSLEDKOVĚ



Kooperativa NBL Shootout, 3. kolo:

1. Filip Kroutil (Děčín) 76. 2. David Škranc (Pardubice) 64, 3. Pavel Houška (Ústí) 60, 4. David Machač (Kolín) 56, 5. Michal Mareš (USK Praha) 54, 6. Jakub Šiřina (Opava) 42. 7. Petr Bohačík (Ostrava) 24

*Petr Lošonský z H. Králové nestřílel, Hradec se před 3. kolem ze soutěže odhlásil, protože má zavřenou svojí halu a hráči odmítli nadále cestovat do jiných měst



Individuální pořadí, prozatímní finálová osmička:

1. L. Jurečka 79, 2. F. Kroutil 76, 3. M. Nábělek 71, 4. Š. Svoboda 64, 5. D. Škranc 64, 6. P. Houška 60, 7. M. Šotnar 59, 8. D. Machač 56



Týmové pořadí:

1. Děčín 173, 2. Opava 173, 3. Kolín 159, 4. Ostrava 159, 5. Ústí 158, 6. USK Praha 156, 7. Pardubice 148, 8. Hradec Králové 92 (odhlásil se před 3. kolem)