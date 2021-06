V singlu se sice mezi finálovou devítku neprosadil a jeho nejlepším výsledkem bylo páté místo ve finále B z dvoustovky (celkové čtrnácté), ale na deblu byli se svým moravským parťákem Albertem Šimkem výrazně úspěšnější. „Na kilometru dojeli s těsným odstupem na bronzovou posádku Švýcarska na parádní čtvrté příčce a na pětistovce jim výkon ve finále zajistil šestou pozici,“ řekl Tomáš Charvát z TJ Kajak Děčín.

Druhým děčínským zástupcem byl Jindrův starší bratr Heřman. Při své premiéře v reprezentačním dresu juniorského výběru startoval pouze v singlech a měl za cíl postoupit alespoň na jedné trati do semifinále. „To se mu podařilo splnit na kilometru. V semifinále pak statečně bojoval o postup do finále B, ale nakonec mu jeho výkon k dalšímu posunu těsně nestačil a skončil na prvním nepostupovém místě,“ pokračoval Charvát.

Bohužel krátce před odjezdem na ME dospělých do Polska skolila viróza Adélu Házovou a tak se narychlo musí měnit sestava českého ženského čtyřkajaku. „Adéla zůstává doma v posteli a v Poznani se na start nepostaví. Doufáme, že se brzy uzdraví a bude moci pokračovat dál směrem k letním soutěžím do 23 let a podzimnímu mistrovství světa v Kodani,“ doplnil Charvát.