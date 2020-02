Predátoři zůstávají čtvrtí, porážka nemění nic na tom, že si zahrají o postup do třetí nejvyšší soutěže.

Zápas byl od začátku vyrovnaný, oba celky se přetahovaly o vedení. Ve 37. minutě šli vedli Predátoři 5:4, ovšem to bylo také naposled. Čtvrt minuty před koncem ještě Jakub Věchet snížil na 8:9, vykřesal jiskřičku naděje. Tu však kadaňští Kati sfoukli.

„Bylo to ale super zápas z obou stran. Takové duely chceme hrát, byla to výborná příprava na play-up. Děkujeme soupeři, ale také našim divákům,“ komentoval zápas domácí kouč Zdeněk Vážný.

„Zaznamenali jsme dobrý vstup do utkání, ovšem místo pro zlepšení tam pořád je. Celkově to byl z naší strany i přes porážku dobrý zápas. Věřím, že nás to připraví na zápasy v bojích o postup,“ dodal děčínský florbalista Jan Fidler.

Základní část divize zakončí děčínští Predátoři na domácí palubovce. V sobotu 22. února hostí v Novém Boru od 16.30 tým Florbal Ústí nad Labem B.

DDM SANEXCZ Děčín – Kati Kadaň 8:9 (3:2, 2:4, 3:3)

Branky: Matza 2, Bořuta 2, Pilek, Fidler, Hladík, Věchet – Jäschke 4, Chládek 2, Fiala 2, Kopp.

Děčín: Miško – Logaj, Vrátil, M. Vybíral, Zeman, Věchet, Matza, Bořuta, Záruba, Petrášek, Pilek, Huslička, Vážný, Fidler.