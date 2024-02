Naděje ještě žije. Hráči Futsalu Varnsdorfu zvládli druhý zápas čtvrtfinále play-off Celostátní ligy sálov kopané, když doma porazili Adrii Kladno 9:4 a vynutili si třetí a rozhodující zápas. Ten rozhodne, jestli se podívají na Final Four.

Futsalisté Varnsdorfu - ilustrační foto. | Foto: Tomáš Secký

Severočeský tým nastřílel všech devět branek po změně stran, první poločas totiž žádný gól nepřinesl. „Měli jsme k dispozici skoro optimální sestavu, po zranění se vrátil i Šolc. V prvním poločase se hrála hodně opatrná sálovka, žádný z aktérů se nechtěl dopustit nějaké fatální chyby. Když už se šance vytvořily, tak na obou stranách spolehlivě chytající gólmani míč za svá záda nepustili,“ zhodnotil první poločas Marcel Mikolášek, trenér a vedoucí Futsal Varnsdorf.

„O přestávce jsme nabádali naše hráče, aby pokračovali ve stejném duchu hry, že si určitě nějakou šanci vytvoříme, spoléhali jsme i na to, že hosté mají pouze dva hráče na střídání a že nastolené tempo nemohou celý zápas vydržet. Poukazovali jsme i na to, že vývoj zápasu může rozhodnou jeden jediný gól,“ prozradil pokyny o poločasové pauze.

Po změně stran Varnsdorf na Kladno zatlačil, byl aktivnější a ve 22. minutě otevřel skóre Kolár. „Za další minutu zvýšil Bulejko. Hosté museli více otevřít hru, což nám hodně vyhovovalo a tak skvěle hrající Šolc a Kučera dali každý po třech gólech. Znovu se prosadil i Bulejko,“ pochvaloval si Mikolášek.

Zdroj: Radek Halva

Skvělý varnsdorfský večer ještě umocnila skvělá kulisa, do tamní sportovní haly dorazily zhruba dvě stovky diváků. „Děkujeme jim všem za skvělou atmosféru a podporu. Naši hráči jim za to předvedli zdařilé gólové kombinace a technickou vyspělost na míči. Tento zápas se jim musel opravdu líbit. Musím pochválit i soupeře, který do poslední chvíle bojoval o zvrácení pro ně nepříznivého stavu a tak přispěl k velmi pohlednému utkání,“ usmíval se Mikolášek.

Rozhodující zápas sehraje Varnsdorf v sobotu 24. února od 19 hodin na kladenské půdě. Máme přislíben i větší autobus, tak můžeme volná místa využít pro fanoušky našeho týmu, kde určitě jejich podporu budeme moc potřebovat,“ dodal na závěr.

Futsal Varnsdorf - Adria Kladno 9:4 (0:0)

Branky: Šolc 3, Kučera 3, Bulejko 2, Kolár - Jelínek 2, Brožek 2. Stav série: 1:1.

Langer - Kučera, Damnitz, Kabeláč, Bulejko, Peleška, Šindelář, Šolc, Kolár, Havel, Werner.