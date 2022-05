Na domácí vodě se dařilo hned několika děčínským závodníkům. V kategorii M3 (12 - 13 let) získal zlatou medaili Jaroslav Němec, v prvním závodu sezóny bodoval stejně i Vojtěch Duda - M4 (14 - 15 let) a Miroslav Bačkovský - M5 (16 - 18 let). Tímto však sbírka cenných kovů závodníků KVM Děčín nekončí.