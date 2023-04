Nabité období aktuálně prožívají reprezentanti Plaveckého klubu Děčín. Úspěchy sbírali v Chomutově, Jablonci ale také v hlavním městě.

Děčínští plavci v Jablonci nad Nisou. | Foto: archiv PK Děčín

Začátkem března vyrazil Plavecký klub Děčín do Chomutova na Jarní cenu nejmladšího žactva. Na závody přijelo 211 plavců s ročníkem narození 2012 a mladší. Děčínští vyrazili v sestavě: Vanda Barešová, Eliška Horáčková, Jakub Kaděra, Filip Kadlec, Johana Kleinová, Stella Křížová, Tereza Málková, Anna Petrlíková, Amálie Petrová, Adéla Sobotková, Albert Votík. Pro nejmladší čtveřici Lucii Polákovou, Melánii Jermolinovou, Nocolase Jermolina a Jáchyma Roučka to byly úplně první velké závody mimo Děčín a trenérka Rozárie Domecká si pochvalovala jejich nadšení a bojovnost.

Nejúspěšnější byl již ostřílený Albert Votík který se postavil celkem šestkrát na stupně vítězů, Eliška Horáčková dvakrát a jednou Filip Kadlec.

„Je potřeba aby i ti nejmladší se “rozzávodili“, nabrali zkušenosti a porovnali své výkony s ostatními“ řekl trenér Petr Rouček, který je zároveň rád za velkou základnu plavců a snad i budoucích nadějí děčínského oddílu.

V sobotu 18. března vyjeli děčínští plavci na závody „Cena TJ Bižuterie a města Jablonce nad Nisou“. Nejdůležitější disciplínou byl na 100m a 200m polohový závod, kde vybojovali zlatou medaili 4 naši plavci – desetiletý Albert Votík, třináctiletí Petr Šolín a Barbora Silná a za čtrnáctileté získala prvenství Alžběta Blažková. Celkově Plavecký klub Děčín vybojoval neskutečných 33 medailí a zařadil se mezi nejúspěšnější oddíly soutěže.

Mezi další naše zástupce patřili Vít Semirád, Simona Poláková, Nela Možná, Viktorie Hlávková, Tereza Vaščíková a Nina Červinková.

Plavecký stánek v Podolí na „apríla“ přivítal nejlepší české i zahraniční plavce. Jarní cena Prahy ukázala formu plavecké smetánky ročníku narození 2007-2012 a bylo se na co koukat. Plné ochozy bazénu, online přenos a automatická časomíra Omega dotvářely profesionální atmosféru závodů. Do soutěže bylo přihlášeno 588 plavců z 50 oddílů! Dlouhý 50m bazén je pro většinu mladých sportovců oříškem, což dokazovaly jednotlivé rozplavby celého závodu. Plavecký klub Děčín do Prahy nominoval 6 svých zástupců – Petra Šolína, Barboru Silnou, Terezu Vaščíkovou, Simonu Polákovou, Alžbětu Blažkovou a nejzkušenější borkyni Ninu Červinkovou.

Ze všech 50 klubů skončil Děčín na krásném 7.místě, co se týče získaných bodů za umístění. Celkově dominoval tým Motorletu Praha a Slávie VŠ Plzeň. Mezi medailisty se zařadila Alžběta Blažková (1.místo 100m a 200m prsa), Barbora Silná (1.místo 200m polohový závod a 2.místo 100m motýlek), Simona Poláková (2.místo 100m prsa) a také zářil Petr Šolín (2.místo 200m polohový závod a 3.místo 50m volný způsob). Hlavní hvězdou se stala Bětka Blažková, která se díky nejlepšímu zaplavanému času na trati 200m prsa (2:44,06) stala nejlepší plavkyní kategorie starších žaček a získala krásný pohár.

Trenér Petr Mareš má jasno: „Vrchol sezóny se blíží, ještě vygradujeme formu v rámci libereckého soustředění a nejdůležitější bude nepolevit.“