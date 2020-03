Pro děčínské plavce to byl velký zážitek, protože se zde sešly plavecké osobnosti jako Barbora Seemanová, Lucie Svěcená nebo Jan Šefl, vše zvučná jména českého závodního plavání. Zástupci Plaveckého klubu Děčín zaznamenali celou řadu úspěchů a nasbírali cenné zkušenosti v dlouhém bazénu.

Na medailové umístění dosáhli perfektními výkony Petr Šolín 10 let (2.místo 50 m znak 40,05 s; 1.m. 100 m volný způsob 1:15,06; 2.m. 50 m volný způsob 34,48 s; 2.m. 100 m znak 1:28,80; 2.m. 50 m motýlek 41,26 s a 2.m. 100 m prsa 1:42,67), Barbora Silná 10 let (3.m. 50 m volný způsob 37,15 s; 3.m. 100 m znak 1:34,33; 1.m. 50 m prsa 49,29s; 2.m. 100 m volný způsob 1:20,39; 2.m. 50 m motýlek 45,13 s a 3.m. 100 m prsa 1:46,30), Miroslav Strnad 12 let (3.m. 200 m prsa 3:16,44 a 1.m. 100 m prsa 1:29,96s) a Veronika Picková 12 let (3.m. 50 m znak 38,18s).

„Gratulujeme všem reprezentantům Děčína a těšíme se na další dobré zprávy z plaveckého prostředí,“ řekli s úsměvem děčínští trenéři Jan Mareš a Petr Rouček.