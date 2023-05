Společný Česko – Slovenský pohárov mládeže závod hostila dráha v Račicích. Letošní tvrdou domácí konkurenci ještě navýšila početná výprava slovenských závodníků a tak se na start jednotlivých kategorií postavilo i přes osmdesát lodí.

Matěj Tondr a Vojtěch Kopecký. | Foto: archiv

Děčínským zástupcům z TJ Kajak se podařilo dvakrát probojovat do devítičlenného A finále a několik dalších hodnotných bodovaných výsledků dosáhli i ve finálových jízdách B a C, v nichž se závodí o další pořadí až do 27. místa.

"Nejlepší výsledek zajel po letošním výrazném výkonnostním posunu Jakub Nyari v kilometrovém singlu, kde finišoval na sedmé pozici jako čtvrtý z českých závodníků a jen o malinko hůře dojel i na pětistovce. Tam se druhým místem ve finále B prezentoval jako šestý Čech do národního žebříčku, jenž se počítá odděleně od slovenských soupeřů," řekl Tomáš Charvát, trenér TJ Kajak Děčín

Druhé A finále přidali dorostenci Matěj Tonder a Vojta Kopecký z debla na 500m. Po snadném postupu z rozjížďky s přehledem ovládli perfektní jízdou těžké semifinále a dělali si oprávněné ambice na některý z cenných kovů. Bohužel ve finále nezvládli optimálně start, v rychlém a vyrovnaném závodě už nedokázali ztrátu zlikvidovat a nakonec zklamaní protnuli cílovou čáru až na osmém místě.

"V singlu měl nejblíže k finále Vojta na pětistovce ze třetí pozice v semifinálové jízdě. Ze čtyř semifinálí postupovali pouze dva nejlepší a finálovou devítku doplnil nejrychlejší ze závodníků na třetích místech jako Lucky looser. Přestože měl Vojta rychlejší čas než někteří přímo postupující, na vysněné finále jeho čas těsně nestačil a tak šel jako nejlepší z nepostupujících do B finále. Tam opět zajel pěknou jízdu a v celkovém pořadí mu patří jedenáctá příčka. Na kilometru skončili oba s Matějem také v B finále na čtvrtém a sedmém místě," dodal Charvát.

Podobná cenná umístění ve druhé desítce přidali R.Veselý, V.Kofroň, J.Kremla, E.Zelinková, R.Bromová a M.Drmlová.