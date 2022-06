Nejlepším výsledkem se tak pyšnil Jindra Florián, který obsadil 6. místo v K2 500m (společně s M. Jahodou - SPA). Další cenná finálová umístění pak přidal 7. místem v singlu na pětisetmetrové trati a 8. místem na kilometru. Po dalším velmi napínavém souboji na trati K1 1km ve stejné kategorii dorostenců zazářil Matěj Tonder, kterému v semifinále, po těsném boji o necelou vteřinu, utekl postup do finále A, aby poté v B finále obsadil slušné 3. místo, tedy celkovou 12.pozici.

Velmi pěknou jízdu předvedl i Vojta Kofroň na K2 (s C. Živným - UNL), když se po nucené jarní zdravotní absenci opět vrací do formy a obsadili v B finále 3. místo před další naší posádkou Tonder – Kopecký.

Robert Veselý byl bohužel oslaben o svého deblového parťáka Fandu Dvořáka, který si několik dní před závody zlomil nohu. I přesto Robert nastoupil do kombinované posádky K2 (Veselý – Žaba SHK) a až nečekaně pěknými jízdami postoupili do finále. Tam si dojeli pro pěkné 9. místo.

Další umístění: Doležal – Musil 8. místo ve finále B, Ester Křížová 2. místo ve finále C, Ema Zelinková 6. místo ve finále C a Vojta Kopecký 7. místo ve finále C.