V Hranicích se mezi dorostenci podařilo Vítu Nevečeřalovi dojít až do finále, kde po tuhém boji podlehl zkušenějšímu soupeři a odvezl si do Děčína velmi cennou stříbrnou medaili. Jeho sestra Ela se v Ostravě mezi žáky také probila až do finále, když všechny soupeřky s přehledem vyřadila ještě před vypršením časového limitu.

V souboji o zlatou medaili jí však o nejcennější kov připravila krátká ztráta koncentrace, kterou její soupeřka dokázala využít. I stříbrná medaile z takto nabitého turnaje, kam se sjeli ti nejlepší judisté z republiky, je však fantastický úspěch, kterého jen tak někdo nedosáhne.

Děčínské naděje juda – Ela a Vít Nevečeřalovi.Zdroj: archiv klubuZa zmínku jistě stojí i parádní výkon Marka Vlacha, který po sporném výroku rozhodčích prohrál v semifinále a nakonec skončil čtvrtý. Přesto však zanechal výborný dojem a v judu, stejně jako Ela a Vítek, ještě rozhodně neřekl své poslední slovo.

Předseda děčínských judistů Martin Tutko ohodnotil vystoupení děčínských judistů následovně: „Jsem s výkony našich mladších kamarádů opravdu nadmíru spokojený. Měl jsem tu možnost sledovat zápasy Ely Nevečeřalové a až do toho nešťastného finále to byla vážně jízda. Ela bojovala skvěle takticky, s klidem a hlavně s přehledem, který by slušel i mnohem starším a zkušenějším judistům. Ona i její bratr Víťa, který zazářil mezi dorostenci v Hranicích, patří mezi největší naděje našeho klubu. Rád bych také poděkoval děčínskému Domu dětí a mládeže, pod jehož křídly naši reprezentanti startují, za parádní spolupráci při výchově mladých judistů. Bez jeho podpory bychom to měli všechno o mnoho těžší.“