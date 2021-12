"Do POděbrad jsme přijeli s tím, že můžeme vyhrát. Byly Vánoce, nymburští hráči měli nějaké volno, zatímco my byli v tréninkovém procesu delší dobu. To nám umožnilo, že jsme byli rovnocenným soupeřem, za což jsme rádi. Prohra je ale prohra. Je to škoda, protože za tři roky jsme nikdy nebyli proti Nymburku blíže k výhře než dnes. Domácí tým je ale zkušený a nepustil nás blíže. Harding s Rossem jsou tak kvalitní hráči, na které teď ještě nemáme. Nymburk k tomu přistoupil seriózně, kouč Sekulič je nenechal vydechnout. Ale ve druhé půli netrefil otevřené střely, které normálně dává. To nás udrželo ve hře. Přitahovali jsme se, cítili jsme šanci, ale jiná věc je Nymburk skutečně porazit, a tak daleko ještě nejsme. Nicméně ten dnešní výkon je pro nás povzbuzením do dalších zápasů. Hala v Poděbradech je naprosto skvělá a zasloužila by si více takových zápasů. Můžeme být rádi, že v Česku vznikla taková hala. Pro nás to prostředí navíc bylo výhodou, protože Nymburk nehrál ve své domácí hale,“ dodal pro klubový web trenér BK ARMEX Děčín.

„Byl to hodně útočný zápas. My jsme ještě asi měli v hlavách vánoční náladu, hlavně při obranné práci. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, nebyli jsme dostatečně koncentrovaní. Ale hlavní je, že jsme nakonec vybojovali vítězství. Zápas jsme kontrolovali, i když tam byly lepší i horší momenty. Udělali jsme tam zbytečné fauly, znervózněli jsme a dali jsme soupeři čuchnout, ale v koncovce jsme zahráli dobře. Byla tam zkušenost, kvalita a správná rozhodnutí," hodnotil duel Aleksander Sekulič, trenér ERA Basketball Nymburk.

NBL, dohrávka 14. kola:

ERA Basketball Nymburk - BK ARMEX Děčín 96:89

Body Nymburku: Ross 20 (1x 3), Hruban 19 (3x 3, TH 6/6), Harding 15 (3x 30), Kříž 13 (3x 3, 10 doskoků), Palyza 10 (1x 3, TH 5/5), Benda 6, Gak 6 (7 doskoků), Váňa 4, Kovář 3, Tůma 0. Body Děčína: Nichols 22 (3x 3, 7 získaných faulů), Šiška 17 (6 doskoků, 9 asistencí), Svoboda 15 (2x 3, 6 doskoků), Osaikhwuwuomwan 12 (1x 3), Pomikálek 10 (2x 3, 8 doskoků), Prahl 9, Kroutil 2, Mach 2, Žikla 0, Sertič 0. Střelba za 2 body 22/38:23/41, za 3 body 11/29:8/24, TH 19/26:19/29. Doskoky 36:40 (útočné 9:12), asistence 16:17, ztráty 8:10, fauly 29:24. Čtvrtiny: 29:21, 27:21, 16:20, 24:27. Rozhodčí: Matějek Ivor, Kec Jakub, Dombrovský Filip. Komisař: Ringsmuth Zdeněk. Diváků: 221.