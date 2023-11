Petr Kumstát z Unionu Děčín se zúčastnil i dalšího letošního turnaje v kuželkách pro hlavičkou Českého PARA sportu, což je nástupnická organizace po ČSTPS, který pořádal Baník Ostrava na dvoudráhové kuželně Hlubiny Ostrava.

Kuželky - Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Zde se nehrál turnaj 5 let a Kumstát, jako předseda kuželek ČR, uvítal vloni nabídku Hlubiny Ostrava, že by se rádi znovu zapojili do seriálu ČP v kuželkách TP. Po loňském zdařilém turnaji tedy letos navazují na bývalou dlouholetou tradici.

V kategorii LP1 se mu vrátil po operaci velmi dobrý soupeř – Oldřich Neuverth z Baníku Ostrava a tito dva ovládají tuto kategorii., v letošním roce jim zdařile konkuruje Josef Kašpar z Horního Benešova. Nejinak tomu bylo i v Ostravě. Na 1. dráze nahrál Kumstát 211 a jeho dnes největší soupeř Oldřich Neuverth pouze 190. Po obrátce Kumstátovi nevyšly moc plné, ale i tak porazil 201 kuželku. A když jeho soupeř jen 192, bylo o vítězi Ostravské kuželky v této kategorii rozhodnuto. Před nimi totiž hrál Kašpar a porazil jen 371 kuželku

V kategorii lehce postižených LP2 byly vidět vynikající výkony jak vítězného Jana Šmerdy z KK Blansko, tak i Josefa Kuzmy z Opavy. Šmerda porazil výborných 456 a Kuzma o 25 kuželek méně. O propastných 70 kuželek za nimi zůstal Jaroslav Brázda z Hranic na Moravě.

Lehce postiženým ženám kraluje letos po absenci díky loňské operaci nohy Jana Martiníková z Horního Benešova, která porazila 403 kuželky. I druhá v pořadí Věra Thielová z KK Blansko byla na výměně kolena letos v únoru a pomalu se dostává do formy. V Ostravě zaostala o 31 kuželek zpět. Třetí příčku vybojovala Marta Špačková z Opavy za 366 kuželek.

Do konce roku budou ještě následovat dva turnaje v Opavě a v Blansku. I finálový turnaj, jak rozhodla STK, se uskuteční druhou neděli v prosinci na šestidráze KK Blansko. Pokud Kumstát slušně zvládne zbylé turnaje, měl by bez větších problémů obhájit celkové vítězství v seriálu Českého poháru.