„Překvapivým a radostným překvapením bylo to, že všech patnáct děčínských zástupců dokázalo postoupit z rozjížděk minimálně do semifinálových a většina i do finálových jízd o konečná umístění," pochvaloval si Tomáš Charvát z TJ Kajak Děčín.

Medailová umístění na stupních vítězů tentokrát zajistila mužská část výpravy.

„Při svém prvním startu v elitním seriálu si pro zlato v nejmladší kategorii s přehledem dojel Pepa Charvát a na druhou zlatou dosáhl po pěkném souboji Michal Florián. Ten se nakonec stal s jednou zlatou, dvěmi stříbrnými a jednou bronzovou medailí nejúspěšnějším děčínským zástupcem, když uspěl ve všech svých závodech na sindlech i na deblech s Jakubem Musilem. Kuba Musil přidal bronzovou ze singlového sprintu," dodal Charvát.

Na dalších hodnotných umístěních v A finále se podíleli K. Charvátová, T. Skálová, E. Zelinková, J. Nyari, N. Poddubnyi, M. Šteflová a K. Kofroňová. O další pěkné finálové výsledky připravila nedobrovolná koupel v rozvlněné cílové rovince deblkajak V. Pavlišová - M. Drmlová a také Markétu Šteflovou na singlu.

Přehled výsledků:

1.místo K1 bci 500m Josef Charvát

K1 bci 200m Michal Florián

2.místo K1 bci 500m Michal Florián

K2 bci 500m Jakub Musil – Michal Florián

3.místo K1 bci 200m Jakub Musil

K2 bci 200m jakub Musil – Michal Florián

4.místo K1 bky 500m K.Charvátová

K1 bci 500m J.Musil

5.místo K1 bky 500m T.Skálová

K2 žky 500m E.Zelinková – A.R.Breňová

6.místo K2 bky 500m T.Skálová – K.Charvátová

K2 bci 500m N.Poddubnyi – J.Nyari

K1 bky 200m T.Skálová

K2 žky 200m E.Zelinková – A.R.Breňová