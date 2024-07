Nejprve přišly na program závody zkušených závodníků z kategorií Masters, v nichž v českém týmu startovali Tomáš Tonder a Jan Obermann. Do Plovdivu odjížděli s ambicemi na některou z medailí a to se jim povedlo splnit hned ve třech disciplínách. V závodě čtyřkajaků dojela česká sestava s oběma děčínskými borci na 3.místě a další dvě medaile poté přidali také na deblech. Nejprve posádka Obermann-Kraft získala stříbro na pětistovce a v závěrečném bloku sprintů na 200m si oba Děčíňáci sedli spolu do jedné lodě a vyjeli si další parádní bronzovou medaili.

Oba dva se rovněž představili též v singlových závodech, podařilo se jim postoupit až do finálových jízd a v nich ve svých věkových kategoriích dojeli na 5. a 6.místě.

Po závodech Masters už následoval program závodníků z kategorií juniorů a U23. V prvním bloku odstartovala děvčata na čtyřkajaku i s děčínskými Adélou Házovou a Kateřinou Zárubovou. Poměrně snadno se přes kvalifikační systém dostaly až do finále, v něm parádním výkonem potvrdily, že titul z ME nebyl náhodný a v krásném souboji si zajistily světové stříbro.

Ve druhé části programu se pak ukázal i Vladimír Cerman. Na kilometrovém deblu s J.Humhalem po jasném postupu do finále stejně jako při ME v Bratislavě bojovali o medaili, ale bohužel stejně jako před dvěma týdny dojeli těsně čtvrtí i ve světové konkurenci. Také děvčata po čtyřkajaku startovala i v deblové posádce, tentokrát na pětistovce. A rovněž tam to byl těsný souboj až do fotofiniše, v němž tentokrát naší posádce štěstí tolik nepřálo a na medaili nedosáhla. Na šesté pozici je dělily pouhé 4 setiny od čtvrtého místa Maďarek a půlvteřina od bronzu čínské lodě.

Stejně jako na všech letošních vrcholných závodech se nejen o děčínské zástupce,ale i o celý tým starala na pozici hlavního fyzioterapeuta kanoistické reprezentace PHDr. Alena Charvátová.

Po bloku mezinárodních závodů se všichni představí na domácím Mistrovství ČR v Račicích, kde ještě bude ve hře nominace na MS neolympijských disciplín, které se letos chystá na supermoderní dráhu do Samarkandu v Uzbekistánu.

TOMÁŠ CHARVÁT