„Těch důvodů, proč odešel sponzor, bylo víc. Jedním byla právě úroveň extraligy. Počet týmů je malý, navíc nemá dobrou prezentaci. Dalším faktem je, že jsme měli v týmu jen tři děčínské boxery. Zbytek hostoval. Vedení ARMEXU tak nechtělo sponzorovat sportovce z jiných měst. Samozřejmě do toho promluvila koronavirové krize. Navíc ARMEX sponzoruje děčínský basket. Takže jsme se dostali do hledáčku my. Svým způsobem to nebereme špatně, důvody jsou pochopitelné. Box prostě nebyl perspektivní prezentací. Věřím, že až vychováme vlastní boxery, mohlo by se to zase všechno zlepšit,“ prozradil Lukáš Šimčík, předseda boxerského klubu v Děčíně.

Hledat jiného sponzora a pokusit se o rychlý návrat do extraligy? To není na pořadu dne. „Hledání sponzora je na mrtvém bodě. Navíc v téhle krizi sehnat sponzoru do boxu je prostě složité. Bohužel svůj podíl viny na tom má vedení České boxerské organizace. Organizace a vůbec celá extraliga je na mizerné úrovni. Pro sponzory je to neperspektivní. Navíc v minulosti jsme měli nabídky od sponzorů ze sektorů, které jsou nejvíce zasaženi. Hotelnictví, nebo restaurace,“ konstatoval.

Odchod z extraligy ale neznamená konec boxu v Děčíně. To zdůraznil i samotný předseda. „V tuto chvíli budeme pokračovat s mládeží. Vychováme novou generaci boxerů. Až se vše vrátí do normální, uklidní se ekonomická situace a třeba se vymění vedení českého boxu, rádi bychom se do extraligy vrátili. V Děčíně to má ohromnou tradici, často jsme skončili na předních místech. Aktuálně to ale jinak nejde,“ zdůraznil Šimčík.

Kdy by se tedy mohla do Děčína vrátit nejvyšší soutěž v boxu? „To je hodně otevřená otázka. Ve svých řadách máme dostatek talentovaných boxerů okolo patnácti let. Pokud se země zotaví ze současné situace, tak bychom se třeba za tři roky mohli vrátit. Ale nikdo neví, co bude,“ pokrčil rameny.

Otazník také visí nad další budoucností extraligy. Krom Děčína je v soutěži Prostějov, Ústí nad Labem, Plzeň a slovenská Dubnica. Plzeň má údajně podobné problémy jako Děčín, Dubnica neodboxovala ani jeden zápas. „Myslím si, že i na ostatní kluby čeká jednání se sponzory. Dubnica to má složité, jelikož je vlastně zakázaný přeshraniční přechod. Těžko říct, zda se po uvolnení aktuální ročník ještě rozběhne. Navíc se dají čekat vládní škrty ohledně podpory sportu. Uvidíme,“ dodal Lukáš Šimčík.