„Vilda Šefl byl vynikající judista, několikanásobný mistr republiky, reprezentant, držitel stříbrné medaile z mistrovství světa, ale hlavně náš kamarád a velký bojovník. Nikdy se nevzdával a raději by na žíněnce vypustil duši, než aby nějaký zápas zabalil. Jsme rádi, že můžeme jeho památku takhle připomenout“, řekl předseda děčínských judistů Martin Tutko.

V Děčíně se konal Memoriál Viléma Šefla.Zdroj: Judo Děčín

Zápasy probíhaly na celkem třech tatami, závodníci z Judo DDM Děčín se svými konkurenty z jiných oddílů rozhodně nenechali zaskočit a vybojovali pro své město hned 13 cenných kovů. Z bronzových medailí se zaslouženě radovali Petra Hájková, Ela Nevečeřalová, Miroslav Doležal, Matěj Malkovský, Václav Zvolánek a Jakub Vrána. Cenné stříbro si z domácího turnaje odnesli Lenka Lajblová, Oskar Košnar, Matyáš Strnad a Marek Vlach.

Ty nejcennější trofeje si pak skvělými výkony v soubojích vybojovali Alžběta Šleisová, František Zvolánek a Jiří Jonáš. Medaile úspěšným závodníkům předávaly v roli četných hostů ředitelka děčínského DDM paní Světluše Hochwalderová a náměstkyně primátora paní Jitka Flachsová.

Ředitel soutěže Otto Černohorský okomentoval průběh turnaje následovně: „Letošní ročník hodnotím jako nadmíru povedený. Bylo to sice organizačně trochu náročné, protože se přihlásilo a přijelo spoustu závodníků, ale nakonec jsme to zvládli. Důležité je, že se nikdo nějak vážněji nezranil a hlavně si i ti nejmenší judisté mohli vyzkoušet atmosféru velkých závodů. Myslím, že to byl pro ně zážitek. Chtěl bych poděkovat našemu zřizovateli DDM Děčín a potažmo také městu Děčín. Bez jejich přízně a dobré vůle bychom takhle veliký turnaj v této krásné hale zorganizovat nemohli.“

Ihned po skončení turnaje následoval tréninkový kemp pro technicky vyspělejší judisty pod vedením olympionika reprezentanta Jaroslava Musila