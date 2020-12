„Snížit financování o 33 procent je velký zásah. Tak výrazný pokles podpory by byl pro kino, divadlo, knihovnu, Aquapark, nebo děčínskou Zoo zásadní. Bohužel návrh proběhl bez konzultace, střetáváme se s nezájmem a nepochopením. Aktuální rozumná výše podpory je 13,5 milionu – tedy pokles o deset procent. I s dvanácti miliony by se dalo pracovat. Takhle je to prostě nefér a stejné je to v kultuře. Bohužel nedokážeme docenit význam sportu a kultury,“ zdůraznil Landa.

Přiblížit se na 1,5 % podpory na činnost z celkového rozpočtu. To je cíl, který si Sportovní komise dává. „A i to je vzhledem k republice podprůměr. Chápu souvislosti, které přednesli na semináři o rozpočtu zástupci finančního odboru. Máme dražší MHD, nákladné sociální služby a městkou policii, investice potřebuje zámek. Nic z toho si nedovolím zpochybnit. Ale měli bychom se také podívat, jak jsou na tom ostatní,“ pokračuje Landa.

A nemusíme chodit daleko – výrazně vyšší je podpora sportovní činnosti v sousedním Ústí nad Labem, zajímavé srovnání přináší také Chomutov. V roce 2020 se tamní sport podpořil částkou 36 milionů, v Děčíně to bylo ještě před snížením 15 milionů. Přitom obě města mají podobný počet obyvatel a podobně vysoký rozpočet. „V Chomutově je krásný zimní stadion, fotbalový stadion, pěkný aquapark, nová atletická dráha. Jde to a daří se. Výrazně vyšší je v ostatních městech i podpora sportující mládeže. Pracuji s daty z městských rozpočtů, jsem v kontaktu se členy Sportovních komis. Úspory jsou nezbytné všude, škrt 33 procent z už takhle nízké podpory je zásadní. „V Děčíně navíc citelně chybí víceúčelová sportovní hala. To je také kámen úrazu,“ zakroutil Landa hlavou.

Kromě basketbalové haly ve městě není další regulérní sportovní plocha. Řada sportovních klubů tak musí hrát v jiných městech. „Florbalisté hrají v Novém Boru, volejbalistky zase v Rumburku. Hala ale také chybí házenkářům. Ti dojíždějí a platí pronájmy v Ústí a v Lovosicích, futsalistům, nebo hráčům sálové kopané. Stává se, že některé kluby kvůli nevyhovujícím podmínkám nemohou hrát vyšší soutěž. Sportovní kluby pak platí za pronájem hal v jiných městech, peníze tak nezůstanou v Děčíně. Je to špatně,“ připomenul Landa.

Basketbalový klub BK ARMEX Děčín pořádal Národní finále chlapců U12. Ačkoliv byl za organizaci chválen od samotných účastníků i od federace, narazil na jednu překážku – chybí druhá adekvátní sportovní hala. „Když si vezmeme, kolik tady bylo po celý víkend dětí a rodičů. Líbilo se jim tady, Děčín je krásné město a má ohromný turistický potenciál. V Děčíně přespali, chodili na oběd, nechali tady za ty tři dny spoustu peněz. Jenže k pořádání potřebujeme dvě haly. Dostali jsme výjimku na Vrchličák. Ale federace moc dobře ví, že jsou tady další města, která mají, dvě, nebo tři odpovídající sportovní haly,“ říká děčínský zastupitel Jakub Houška.

Situace kolem nové sportovní haly se nelepší. Existuje několik variant, většinou se ale naráží na složitou vlastnickou strukturu. „Záměr vybudovat areál v ulici Práce by byl hodně nákladný a v této době velmi složitě ufinancovatelný. Velmi blízko bylo odkoupení pozemků fotbalového stadionu ŘEZUZ. Je to velká plocha a město by si tam mohlo stavět dle svého. Je tam i férová cena. Zjišťovala jsme, zda se tam dá stavět hala a šlo by to. Jenže přišel koronavirus, krize a vše se zastavilo. Ale tohle by byla velmi rozumná varianta,“ pokýval Houška hlavou. Nedaleko areálu ŘEZUZ je navíc zimní stadion, aquapark, multifunkční hřiště, nákupní centrum.

Děčín by navíc mohl využít projektu Národní sportovní agentury, která poskytuje klubům zdarma projekt na výstavbu hal. Nechybí ani případná dotace na samotnou výstavbu. Ta může sahat až na 70 procent nákladů, částka se může vyšplhat až na 50 miliónů. „Některá města už tuto podporu využila, v Děčíně jsme stále pozadu. Samotná basketbalová federace doporučila díky našemu basketbalovému klubu město Děčín právě do podpory Národní sportovní agentury. Díky tomu je ta komunikace jednoduší. S přípravami jsme bohužel teprve na začátku, proto musíme pokračovat,“ pokrčil Houška rameny.

„Sport je stejně důležitý, jako kultura. Já nechci, aby děti seděli u počítačů a nesportovali. Všichni vidíme, v jak těžké době nyní žijeme a co nám sport či kultura může dát. Samozřejmě je fajn mít opravené chodníky a budu moc rád, když to tak bude, ale je to neskutečný koloběh, který se opakuje. Dle mého je důležité i to, kdo po tom chodníku bude chodit a kam dojde,“ zamyslel se Houška.

Webové stránky decinsportuje.cz, které propojily městské sportovní kluby, katalog sportu pro rodiče dětí prvních tříd, nebo férové přerozdělování na principu členských základen. To jsou faktory, které pomáhají klubům v Děčíně. „Rozdělování financí na bázi členských základen je správné. Nerozhoduje subjektivní názor, vše jede podle jasných dat. Novinkou bude virtuální síň slávy. Sluší se poděkovat Heleně Kapicové, která na stránkách pracuje a spolupracuje s kluby,“ připomněl Landa.

„Sportovní komise nemůže nikoho tlačit ke zdi, ani s nikým bojovat. Odvedli jsme kus práce a máme zájem pokračovat. Cíl ohledně financování je ale jasný. Posunout podporu sportu v Děčíně na republikový průměr. Chceme diskutovat, rádi předložíme podklady, za dva roky jsme nasbírali dost dat do diskuse. Faktem je, že současná podpora sportu v Děčíně je pod republikovým průměrem. Nechceme, aby tady sport uvadal. Už jsme jednali s radními, konkrétně s panem Poštou a panem Brčákem. Jsem rád, že se zajímají a otevřeně komunikují. Přeji si, aby se podpora sportu udržela,“ dodal Landa.