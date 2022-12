„Nám seděly perfektně liché čtvrtiny, kde jsme podali velmi dobrý výkon. Ty sudé jsme ale byli špatní především v obraně. Jsem rád, že jsme zlepšili procento trestných hodů, to je fajn. Já chci hlavně poděkovat klukům, že šli hrát i se zdravotními obtížemi, které máme. Za to jim patří kredit,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl.

Úspěchu si cenil. „Jsem rád, že jsme nakonec vyhráli, protože takhle vést celý zápas, to by byla škoda prohrát. Opava má i s těmi absencemi velmi dobrý tým a výborné hráče. Já bych radši, aby tady Šiřina hrál. Teď se musíme zregenerovat a připravit na Pardubice,“ dodal Grepl.

„Také já jsem pochopitelně rád, že jsme vyhráli a zvládli to. Zase koncovka, tentokrát se šťastným koncem. Odvděčili jsme se fanouškům, hraje se s nimi v zádech lépe. Připravovali jsme se na plnou sestavu, byla to změna. Ze začátku jsme se vypořádávali dobře, pak to šlo hůře, ale skvělá výhra,“ přidal děčínský rozehrávač Tomáš Jansa.

Opava přijela bez rozehrávačů Jakuba Šiřiny a Radovana Kouřila, chyběl jí rovněž pivot Dontay Bassett, ale i bez těchto hráčů byla silná. A to se podle webu děčínského klubu potvrdilo v závěru duelu, kde Slezané mohutným finišem vyrovnali. Jenže pak už nenašli odpověď na body děčínského rozehrávače AJ Waltona.

„V prvé řadě gratulace Děčínu k vítězství, my jsme dnes víc bojovali než hráli basketbal. Těžko jsme se dostávali do setů, hráči ale hráli na nezvyklých pozicích. Děčín měl liché čtvrtiny, my sudé, vrátili jsme se do hry, mohli jsme i vyhrát. Na druhou stranu Děčín vedl celý zápas, asi by to ani nebylo spravedlivé,“ uznal i Petr Czudek, trenér BK Opava.

Hosté odjížděli ze severu Čech zklamaní. „Přijeli jsme bez tří hráčů základní rotace, bez rozehrávačů, a věděli jsme, že to bude těžké, ale přesto jsme nic nevzdávali. Chybělo pak málo, měl jsem tu trojku na konci zvednout. Myslím, že domácí k tomu nepřistoupili zodpovědně, měli stále polštář, my jsme se dotahovali, ale nepovedlo se to dokonat,“ řekl opavský křídelník Luděk Jurečka.

Národní basketbalová liga, 11. kolo:

BK ARMEX Děčín – BK Opava 65:63

Body: Pomikálek 15 (3x 3), Svoboda 12 (2x 3), Nichols 11 (2x 3, 6 zisků), Walton 10 (9 asistencí, 2 zisky), Josipovič 5, Kroutil 3, Žikla 3, Macháč 2 (7 doskoků), Mach 3, Jansa 2 – Slavík 18 (3x 3, 4 zisky), Kvapil 11 (8 doskoků), Farský 10 (6 doskoků, 6 asistencí), Mokráň 8 (8 doskoků), Švandrlík 7 (1x 3), Zbránek 5 (1), Dragoun 2, Mička 2, Jurečka 0. Střelba za 2 body 13/38:16/37, za 3 body 7/18:5/22, TH 18/25:16/21. Doskoky 35:43 (útočné 10:16), asistence 15:15, ztráty 15:21, fauly 26:20. Čtvrtiny: 20:8, 16:26, 20:13, 9:16. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Ulrych. Diváků: 720.