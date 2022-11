Děčínští plavci v Chomutově.Zdroj: archiv klubuV Litoměřicích proběhly závody mladších žáků a za Děčín byli nejúspěšnější Tomáš Čermák za ročník 2012, Simona Poláková za 2011 a v nejmladší kategorii 2013 Albert Votík, Eliška Horáčková, Kateřina Charvátová a Adéla Sobotková.

Děčínští zaznamenali hned dvacetkrát stupně vítězů a 2. a 3. místo v polohové a kraulové štafetě na 4 x 50 metrů mix, kde soutěží dva chlapci a dvě dívky (složení Ticháčková, Poláková, Semirád, Čermák).

„Výborné výsledky z krajských přeborů jsou předpokladem pro nominace do zimních pohárů a mistrovství republiky. Držíme palce všem našim plavcům do prosincových republikových klání. Ať to plave," usmál Jan Mareš, jeden z trenérů Plaveckého klubu Děčín.