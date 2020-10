V Szegedu se v národním dresu na startu hned dvou prestižních olympijských disciplin ukázala děčínská kajakářka Kateřina Zárubová. Jako hlavní cíl mělas pražskými děvčaty závod čtyřkajaků na 500 metrů a v singlu si ve své první sezoně mezi dospělými vyzkoušela 200 metrů sprint.

„Cílem českého čtyřkajaku bylo finále a to se také děvčatům podařilo splnit. V těsném dojezdu semifinálové jízdy přetlačily těsně před cílovou čárou francouzskou sestavu a zajistily si postup do boje o medaile. Ve finále již naše mladá posádka na elitu nestačila a skončila na posledním devátém místě, ale snad je tento výsledek pro děvčata alespoň povzbuzením do další kariéry. V singlovém závodě na 200 metrů byla pro Kačku konečná již o jednu jízdu dříve, když v nabitém semifinále zůstala mimo postupovou pozici,“ pochvaloval Tomáš Charvát z TJ Kajak Děčín.

Nevlídné počasí a trať 5 km v Praze prověřily nejen fyzickou, ale i psychickou odolnost všech závodníků. Sympatické je, že děčínští závodníci se s těmito úskalími dokázali porovnat velmi dobře a po pěkných výkonech vezou domů dalších šest mistrovských medailí. „Opět bezkonkurenční byla Adéla Házová v obou závodech juniorek. V sobotním singlu porazila ve finiši svoji deblovou partnerku Gabrielu Hermely a v nedělním deblu spolu pak přidaly další jasné zlato. Tím skončila jejich úspěšná juniorská kariéra a na jaře se postaví tvrdší konkurenci v elitní kategorii dospělých,“ konstatoval.

Další dvě zlaté medaile putují do Děčína zásluhou veteránských závodníků Lenky Hrochové a Jana Obermanna, dvě bronzové zajistili ve svých singlových závodech Vladimír Cerman mezi juniory a Jindřich Florián z kategorie žáků.

„Stejně jako pro Adélu byly také pro oba dva tyto závody poslední v jejich současných věkových kategoriích a pro příští sezonu je čeká přestup o stupeň výše. Vláďa se těší na mužskou elitu a Jindra by se měl utkat s nejlepšími dorostenci o první možnost ukázat se v reprezentačním výběru patnáctiletých pro Závod OH nadějí. Mezi nejmladšími nadějemi se znovu neztratila Karolína Válková a ze singla i z debla vytěžila dvě šestá místa,“ dodal na závěr trenér Tomáš Charvát.