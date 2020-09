Děčín, který bude hrát domácí zápasy opět v Novém Boru, by měl patřit k předním týmům v tabulce, má ale i další cíle. „Určitě si chceme zahrát play-up. Taky bychom rádi zvedli konkurenční boj o místo v sestavě. Postup do třetí ligy není hlavním cílem,“ zdůraznil Petr Miško, trenér a bývalý brankář děčínského celku.

Petře, jak probíhala letní příprava?

Byla přeci jen odlišná. Sehráli jsme asi pět přátelských zápasů s dobrými soupeři. Oproti minulosti jsme v přípravě byli více na balónku. Chceme totiž přejít na jiný herní styl. Absolvovali jsme turnaj v Kutné Hoře. Za mě to byla povedená příprava.

Registrujete nějaké významné změny v hráčském kádru?

Tým se moc nezměnil. Skončil Petr Bořuta. Zapojili jsme do přípravy další mladé kluky z dorostu a juniorky. Navíc máme nastavenou spolupráci s Ústím nad Labem, ze kterého by měli dorazit tři mladí hráči, kteří nebudou dostávat v Ústí tolik prostoru. Minulou sezónu už za nás hrál Aleš Poloprutský, který vlastně této spolupráci otevřel vrátka. Vznikla tady taková malá fúze, hráče z Ústí budeme určitě využívat.

Brankářský post máte vyřešený? Hádám, že vám už se nechce vracet.

Máte pravdu, chytat už nechci (smích). V přípravě se v brance točili dva naši junioři. Vedli si velmi dobře, hlavně Adam Havriljak se ukazoval v dobrém světle. Každopádně jedničkou bude Dominik Hrabě, junior z Ústí nad Labem. Dominik tady odchytá 75% procent zápasů. Ale naši kluci dostanou taky šanci.

Novou divizní sezónu zahajujete venkovním utkáním. První soupeřem bude Sokolov.

Je lepší, když Sokolov přijede za námi. U nich se těžko vyhrává, padá tam hodně branek. Navíc se hraje ve Františkových Lázních, atmosféra tam je taková ponurejší. Když málo lidí, jsme takoví ospalější. My tam ale jedeme vyhrát a hlavně chceme ukázat jinou herní tvář. Rádi bychom byli agresivnější a více pohyblivější. Jak na míči, tak bez míče. Doufám, že zúročíme to, co jsme zkoušeli v přípravě.

V posledních letech patříte k divizní špičce. Jaké ambice máte v letošní sezóně?

Prvním cílem je dostat se do play-up. To znamená skončit do třetího místa. Někdy se tam postupuje i ze čtvrtého. Postup? To nebudeme vyhlašovat. Druhým cílem je nastavit v našem týmu konkurenční boj o místo v sestavě. Posun do Národní ligy je sekundárním cílem, na to myslíme v dalších letech.

Jste připraveni na dodržování hygienických podmínek v souvislosti se zvyšujícím se počtem případů koronaviru?

Řídíme se tím, co vydá florbalový svaz. Ten určitým způsobem reaguje na rozhodnutí vlády. Dobré je, že nebudeme muset hrát v rouškách (smích). Co se týče podávání ruky soupeři, to je vyloženě na náš. Diváků na divizi nechodí tolik, takže ty minimální rozestupy tam budou určitě.