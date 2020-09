Byla jste překvapená z celkového triumfu?

Ano i ne. Můj rok 2019 byl můj nejúspěšnější, takže s ničím lepším už snad ani přijít nemůžu. (úsměv) Na druhou stranu musím říct, že všichni sportovci v Ústeckém kraji jsou skvělí. Mohl to vyhrát opravdu kdokoli.

Mohla jste si vůbec užít večer, když se nesl v poněkud „osekaném“ programu a se zpožděním několika měsíců?

Bylo zvláštní dostávat cenu po několika měsících “volna“. Ale nedá se nic dělat, dřív to být nemohlo. Akce byla poklidná, zajímavá. Vyhlašování se mi vždycky líbí.

Neříkáte si někdy, že by bylo dobré skončit v nejlepším, jak se někdy říká? Zvlášť v dnešní nejisté době… ?

Určitě bych chtěla skončit na vrcholu. Ale letos nebude světový ani evropský šampionát. A mistrovství republiky pro mě vrcholem není. Takže ještě pokračuji.

Žene vás dál tedy především budoucnost?

Ano. Chci z těch 14 let cvičení vytřískat co nejvíc. A aby se mi splnily další cíle v pracovní kariéře, musím se co nejdéle udržet v povědomí, v Dukle, na vrcholu.



Už jste zmínila, že vrcholné mezinárodní akce byly pro letošek zrušeny. Co tedy máte před sebou?

V Lounech se bude konat mistrovství republiky. Před tím ale máme závody v Plzni, Kladně a Olomouci. Republika pak bude letošním vrcholem. Připravuji se především na ni.



Aktuální situace ohledně koronaviru je opět nepříznivá. Nemáte obavy, že se bude opakovat plošné rušení akcí jako na jaře?

Mám, ale nic s tím nemůžu udělat. Mám strach, že by se mohly zrušit i tyto podzimní závody. Uvidíme jak to dopadne.

Co by to pro vás znamenalo?

To popravdě ani nevím. Mohla bych se soustředit na školu, cvičení trochu odsunout stranou, mohla by se mi tím prodloužit kariéra.



Dokážete vyjmenovat i další plusy?

Určitě jsem na jaře a v létě měla hory času na školu. Fakt jsem to ocenila, protože to bylo těžký jak blázen. (smích) Taky jsme hodně byli doma, na vesnici, klid, čerstvý vzduch… Docela dobrý.



Jak to vlastně máte nyní se školou?

Škola byla tak napůl distančně a prezenčně. Kreditů mám dost na druhý ročník, takže pokračují dál, což je skvělý. Od října se chystám do Prahy na kolej.



Už jste si zvykla na život ve velkoměstě? Přeci jen jste, jak říkáte, holka z vesnice.

V Praze je to fajn, ale radši jsem doma. Nemám ráda moc lidí a věčný spěch.

Jak jste strávila léto? Věnovala jste se intenzivně vašemu sportu, nebo jste si spíš užívala sluníčka a letních radovánek?

Převážně jsem se učila, nebo jsem byla na praxích. Také se našel čas na dovolenou v Krkonoších a tréninkové soustředění.



Jaké je vlastně ideální léto á la Adéla Citová?

Ideální léto… Určitě i odpočinek, ale není na něj moc času. Pořád někde lítám a na začátku a konci prázdnin bylo ještě zkouškové. Už nemám takové ty klasické dětské flákací prázdniny.



K létu patří i zmrzlina… jaká je vaše nejoblíbenější?

Čokoládová. (úsměv)



Musíte se jako vrcholová sportovkyně hlídat, když se bavíme o sladkém? I v létě?

Není to úplně přísný režim, ale nemůžu nabrat. O to větší bych pak měla práci.