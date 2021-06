Český pohár se konečně rozjel, Kajak má dva bronzy

Konečně se rychlostním kanoistům rozběhla sezona tak, jak byli standardně zvyklí. Nejprve se v Chomutově sjely nejmladší naděje k pohárovým soubojům v kategoriích benjamínků, další víkend zamířil téměř kompletní cirkus Českého poháru od žáků po dospělé do Račic na třídenní klání spojené s nominačními závody juniorů a závodníků do 23 let pro ME v Poznani.

Jindřich Florián. | Foto: Zdroj: TJ KAJAK Děčín

Patnáctičlenná výprava benjamínků TJ Kajak Děčín na chomutovském Kamencovém jezeře dosáhla na tři bronzové medaile o které se zasloužili Nikyta Poddubnyi na singlu na pětistovce a děvčata K. Kofroňová, M. Šteflová, R. Bromová a V. Pavlišová na obou deblech. Mladí děčínští zástupci celkem vezou domů deset hodnotných finálových úspěchů na širším podiu pro šestici nejlepších. Matěj Tondr.Zdroj: Zdroj: TJ KAJAK DěčínDo Račic odjížděl početný tým starších závodníků s jasným cílem vyjet si co nejvíce bodů do žebříčku, ze kterého se na podzim budou vybírat nadějní reprezentanti do systému Sportovních center mládeže. Nechyběla ani Adéla Házová, která měla i přes předchozí zdravotní problémy, které jí znemožnily start na evropském šampionátu dospělých potvrdit svoji nominaci na mistrovství Evropy třiadvacetiletých. „Slušnou porci bodů si výbornými výkony zajistil Jindra Florián mezi dorostenci a úspěšný víkend korunoval bronzovou medailí ze závěrečného závodu čtyřkajaků. Mezi žáky se v parádní formě ukázal Matěj Tonder, ale ani další naši zástupci v této kategorii se neztratili. Vojta Kopecký, Vojta Kofroň, František Dvořák, Adam Podzimek, Robert Veselý, Karolína Válková a překvapivě taky Ester Křížová se jak v deblech, tak na singlech prokousali těžkým sítem kvalifikací do finálových jízd. Bohužel cesta do Poznaně se v Račicích zavřela Adéle Házové. Přece jen se na jejích výkonech podepsala předchozí nemoc v kombinaci se studijními povinnostmi a také trochu smolná kombinace překvapivých výsledků v některých ženských disciplínách znamenala stopku a jen pozici první náhradnice,“ řekl Tomáš Charvát z TJ Kajak Děčín. Přehle výsledků ČP Račice: 3. místo: K2 ž 500 m: Adéla Házová - Gabriela Hermely, K4 dci 500 m: Ondřej Hirsch - Jindřich Florián - Albert Šimek - Pavel Kapoun. 4. místo: K1 ž 1 km: A. Házová, K2 dci 500 m: J. Florián - A. Šimek, K4 žci 500 m: M. Tonder - V. Kopecký - C. Živný - V. Kofroň. 6. místo: K1 žci 1 km a K1 žci 500 m: M. Tonde, K2 žci 500 m: V Kofroň - C. Živný.