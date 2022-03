Vedení klubu, v čele s Marcelem Mikoláškem, bylo pro. Vypadalo to, že by na to kývli i hráči. Jenže nakonec se ve Varnsdorfu liga hrát nebude. Hráči si to rozmysleli, nejvyšší soutěž nechtějí.

„Už jsem měl něco rozjednané, ale bohužel do ligy nejdeme! Vedení by chtělo, ale někteří hráči nechtějí. Což je škoda, protože krajská soutěž upadá a mančaft má na daleko víc. Financí na první ligu se nebojím,“ zdůraznil Marcel Mikolášek, vedoucí FUTSAL Varnsdorf, který ještě hraje za starou gardu.

Není to zase tak dávno, co si Varnsdorf celostátní ligu vyzkoušel. Tehdy to moc dobře nedopadlo. Mikolášek u toho byl ještě jako aktivní hráč.

„Celostátní ligu jsme hráli před deseti lety, dlouhé trvání to ale nemělo. Bohužel jsme narazili na úzký hráčský kádr a třeba na poslední turnaje jezdilo šest lidí. Ani vedení to neuneslo a realizační tým se prostě rozpadl,“ zavzpomínal Mikolášek.

Varnsdorf letos naprosto dominoval zkomírající extralize Ústeckého kraje v sálové kopané. Navíc to vypadá, že do další sezony to bude s počtem účastníků ještě horší.

„Kvalita krajské extraligy je rok od roku horší. Kdysi bylo v krajské lize dvanáct mužstev a v okresní lize taky dvanáct. To jsme měli ještě béčko. Okresní liga zanikla úplně a v krajské lize je pouze sedm týmů. A už nyní se proslýchá, že to další dvě mužstva do dalšího ročníku nepřihlásí,“ má jasno.

Je jasné, že tahle soutěž už je pro varnsdorfský tým prostě málo. Co tedy bude dál?

„Budoucnost sálovky ve Varnsdorfu řeším prakticky denně. Mužstvo máme skvělé a tak zvažujeme, co bude dál. Zda hrát tady kraj, nebo přejít pod FUTSAL FIFA, když hráči nechtějí hrát celostátní ligu. Moc času nezbývá, protože přihlášky na další sezonu se dávají v březnu,“ pokýval hlavou.

Sálovka, potažmo futsal si ve Varnsdorfu získává své fanoušky. Národní finále poháru v sálové kopané, které se konalo právě ve varnsdorfské sportovní hale, přilákalo do ochozů opravdu hodně diváků.

„Myslím si, že sálová kopaná je v poslední době ve Varnsdorfu hodně vnímána. V posledních letech soutěž pravidelně vyhráváme, to samé je v poháru. Byli jsme i oceněni v anketě Sportovec roku. Dobrý vztah máme s našimi baskeťáky, kterým chodíme fandit,“ usmál se Mikolášek.

Kolik vůbec stojí chod klubu? „Sálovkářská sezona Varnsdorf stojí kolem 70 tisíc korun. Polovinu si hradíme z vlastních zdrojů. Zbytek peněz máme od sponzorů, kterým samozřejmě moc děkujeme,“ zdůraznil.

Marcel Mikolášek se u sálové kopané pohybuje už 27 let. V roce 1995 se ve Varnsdorfu začali sálovce věnovat naplno.

„Zařizování kolem klubu zabere určitě dost času, hlavně před sezonou. Mám ale k sobě dva obětavce – Jirku Petráska a Luboše Relicha, kteří mi ve všem pomáhají. Na starost v klubu mám vlastně všechno, od financí až po sponzory. Takže veškerou organizaci chodu klubu. Ale zatím mě to baví. Závěrem bych chtěl poděkovat rodině za trpělivost a vstřícnost. Vím že někdy to není se mnou jednoduché, ale FUTSAL Varnsdorf je prostě FUTSAL Varnsdorf,“ dodal.