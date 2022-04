"Evropský NASCAR má několik atributů, které nás zajímají. V první řadě je to silné startovní pole, letos je přihlášeno 37 aut v obou kategoriích. V této fázi vývoje jezdců se nám jeví jako přínosná platforma, protože budou mít šanci naučit se jezdit v chumlu a sledovat, co je vpředu a vzadu," uvedl Koloc na neformálním setkání s novináři v Mostě, kde tým poprvé testoval vozy Ford Mustang, se kterými budou Aliyyah a Yasmeen Kolocovy závodit.

"Neměly by v seriálu dominovat, ale jako průprava pro endurance (vytrvalostní) závody, kam bychom se chtěli ve střednědobém horizontu profilovat, je to ideální. Tam je potřeba sledovat, co se děje vepředu a vzadu," vysvětlil Koloc, jehož tým by se v jedné z kategorií v budoucnu rád zapojil i do velkých čtyřiadvacetihodinovek v čele se slavnou Le Mans.

Výzva pro sestry Kolocovy. Sedmnáctiletá dvojčata se zapíší do historie NASCAR

Obě sedmnáctileté sestry pojedou hlavně v kategorii EuroNASCAR 2, kterou loni ovládl Martin Doubek. "Dohodli jsme se tak s promotérem. Celkem je tam pět ženských a chtěli bychom udělat silné pole žen. Navíc je tam i spousta juniorů a nováčků," řekl Koloc. Není podle něj ani vyloučené, že se jeho dcery zapojí i do silnější kategorie EuroNASCAR Pro, do níž se posunul Doubek.

Návrat za volant čeká bývalého mistra Evropy v závodech tahačů Davida Vršeckého. Šestačtyřicetiletý pilot, který se v Buggyře věnuje zejména vývoji speciálů pro různé motoristické disciplíny, doplní sestry Kolocovy ve vybraných závodech. Jistě by měl startovat na začátku září v Mostě, kde se pojede čtvrtý podnik šestidílného seriálu.

Z motokáry do formule? Proč ne. Ani jsem se nehlásila, říká osmnáctiletá Češka

Vršecký se bude zároveň podílet i na dílčích úpravách, které si týmy mohou samy dělat. "Je to dobrý, kluci," hlásil s úsměvem Vršecký po prvním svezení s novým speciálem. "Teď zjišťujeme, co nám by se líbilo a co všechno vidíme jinak než oni (výrobci vozů pro seriál). Nějaké detaily změnit můžeme a určitě změníme," uvedl Vršecký.

I přes počáteční technické problémy byl z vozu nadšený. "Má to skvělý zvuk, z dnešního pohledu je to antievropské. Všichni dělají litrové tříturbové dvouválce, tohle je syrové. Velká kola, velký výkon, čtyřkvalt. Vlastně opak současného světa. Do auta lezeš oknem, nejsou tam dveře. Ořezaný, žádný světla," líčil nadšeně Vršecký.