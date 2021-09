„Závody jsem si velmi užil, byl jsem v životní formě. Tímto bych rád bych poděkoval všem, kteří se na tom podíleli. Hlavně rodině Maierovi, kolegům z práce, oddílu OST Varnsdorf společně s fitness centrem. Mé rodině, moji milované přítelkyni a městu Varnsdorf za pomoc sportovcům v našem městě,“ zářil šťastný Kovalčík.

Davide, jak těžká byla vaše příprava v souvislosti s vaším přechodem do těžší váhové kategorie?

Příprava byla o dost náročnější. Přechod z juniorů do můžu je viditelná na první pohled. Vyzrálost, propracovanost a vzhled svalů musí odpovídat dané kategorii. Musel jsem za poměrně krátký čas udělat velký pokrok. Samotná dieta trvala 120 dní, celková příprava navázala na poslední sezonu v roce 2019.

Prozraďte čtenářům, jak vůbec probíhá závod na mistrovství Čech?

Na závody se zpravidla přijíždí ráno, kdy proběhne registrace – vážení, měření, kontrola, zda-li je všechno v pořádku. Třeba i pózovací plavky. Dále se závodník přemístí do šatny. Tam doladí formu, dle potřeby doplní svaly, aby na pódiu vypadaly větší. Dále proběhne nástřik barvou, aby vynikl každý sval. Zhruba půl hodiny před nástup se rozcvičí, aby nahnal krev do svalů. Tím více vyniknou. Poté proběhne porovnání s ostatními závodníky, volná sestava. Po těchto úkonech rozhodčí rozhodne, kdo vyhrál.

Co vám scházelo k tomu, abyste vyhrál?

Bylo to určitě ve svalovém rozvoji závodníka. Ten, co vyhrál, mě více svalů v horní polovině těla a byl velmi dobře připravený. Bohužel, já jich v horní polovině těla tolik nemám. Ale byl mezi nám věkový rozdíl 12 let. Takže jsem si vedl dobře a věřím, že své slabiny brzy doženu.

Jak moc finančně náročné je připravit se na takovou akci?

Finančně je to opravdu velmi náročné. V přípravě jste celé roky. Pouze se to dělí na různé části přípravy – objemovou, odpočinkovou a dietní. Jen za doplňky stravy dávám ročně několik desítek tisíc. Více peněz je v jídle. V neposlední řadě jsou to trenéři a různé konzultace. Není to rozhodně nic levného.