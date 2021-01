Na základě povolení Ministerstva zdravotnictví se podařilo Českému lyžařskému svazu uspořádat minulý víkend Mistrovství ČR v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě. Mezi třemi sty závodníky opět nechyběl ani děčínský rodák a reprezentant týmu LK Slovan KV Daniel Hozák. Nadějný lyžař opět neodjel v kategorii dorostenců s prázdnou.

Daniel Hozák, rodák z Děčína, vybojoval na lyžařském MČR kompletní sadu cenných kovů. | Foto: Martin Štecher

V pátek byl na programu sprint klasickou technikou. Hozák si v kvalifikaci vyjel skvělé druhé místo. Byla to pro něho výhodná pozice do čtvrtfinále, ze kterého hladce postoupil do semifinále. Tam už bojovalo 12 nejlepších lyžařů o finálovou jízdu, do které postoupilo šest nejlepších. A mezi nimi děčínský lyžař nechyběl. Start se mu sice podle vlastních slov příliš nevydařil, avšak nezaváhal a rychle se dostal do čela po bok jabloneckého Jiřího Tuže - vítěze kvalifikace. „Jirka zaútočil hned v prvním kopci. Bohužel se mi nepovedlo zareagovat na jeho rychlý nástup a udržet se ho. Alespoň jsem ale ujel ostatním soupeřům a zbytek okruhu až do cíle jsem si druhé místo udržel,“ poznamenal Hozák, který tak první den ukořistil cenné stříbro.