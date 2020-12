Tento extrémní běžecký závod k rozhledně na Chlumu a zpět si za tuto dlouhou dobu získal své tradiční účastníky, kteří se těší na nástrahy trati. Noví účastníci jsou pak těmito nástrahami otestováni. V letošním závodě oproti jiným ročníkům bylo počasí milosrdné a tak na všechny nečekalo tradičně kluzké bláto, plískanice a sníh, ale naopak ideální běžecké podnebí, odpovídající ročnímu období.

Nejprve se představili dětské kategorie, ve kterých startovalo 40 dětí. Hlavní závod k rozhledně na Chlumu letos přivítal 39 závodníků a závodnic. Druhé vítězství po čtyřech letech si připsal Petr Zuda z Ústí nad Labem. Druhé místo a vítězství v kategorii mužů do 49 let patřilo Josefu Novotnému hájícímu barvy ASK Děčín. Celkově třetí místo pak získala Václav Spilka z Malé Veleně. Mezi ženami pak potvrdila svou stoupající výkonnost vítězná Dagmar Musilová, která zde zvítězila již v letech 2017 a 2018, druhé místo patřilo Veronice Hernychové (obě Jílové) a třetí Lindě Mrázkové.

V rámci závěrečného vyhlášení výsledků došlo i na tradiční vyhodnocení běžeckého seriálu KONKORDIA Děčín – MODRÁ STUHA, ve kterém bodovalo v pěti závodech ve čtyřech kategoriích více než 200 závodníků. Vítězství v jednotlivých kategoriích a pohár si převzali mezi muži, Lukáš Eliáš, mezi ženami Veronika Hernychová, mezi veterány Karel Klinkáček a mezi veteránkami Jarmila Sobecká.

Pořadatelé tímto děkují za účast všem zúčastněným závodníkům a za podporu partnerům závodu v čele s hlavním partnerem firmou Interkov spol. s r.o. Příští již 27.ročník se uskuteční 21.listopadu 2021. Již nyní ale zvou pořadatelé z KONKORDIA Děčín všechny sportovce na první závod běžeckého seriálu MODRÁ STUHA v příštím roce, kterým bude Noční bludičkový běh na cyklostezce ve středu 17.února 2021, popřípadě na závody v běhu na lyžích - Děčínské sprinty, někdy v lednu 2021, podle sněhových podmínek.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Děti do 3 let – Valérie Řehánková (Děčín), děti do 5 let – Ondřej Pomichálek, žáci do 7 let – Martin Ježek (oba SK APD Děčín), žákyně do 7 let – Tereza Sobecká (USK Provod), žáci do 9 let – Adam Janele, žákyně do 9 let – Lenka Janelová (oba KONKORDIA Děčín), žáci do 11 let – Filip Kučera (FK Teplice), žákyně do 11 let – Linda Vobrová (Tri club Č.Lípa), mladší žáci – Dominik Bubník (ASK Děčín), mladší žákyně – Tereza Knejzlíková (Tři club Č.Lípa), starší žáci – Tomáš Škach, dorostenci – Idmar Janele (oba KONKORDIA Děčn), dorostenky – Romana Pomichálková (SK APD Děčín), ženy – Dagmar Musilová (Jílové), muži – Petr Zuda (Ústí nad Labem), muži do 49 let – Josef Novotný (ASK Děčín běhny), ženy do 59 let – Linda Mrázková (Děčín), muži do 59 let – Luboš Sádovský (Jablonec nad Nisou) a muži do 69 let – Zdeněk Bufka (AC Česká Lípa).