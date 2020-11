Po fotbalu a hokeji se hlasitě o slovo hlásí také basketbal, jeden z nejpopulárnějších týmových sportů na světě. Fanoušci se brzy dočkají. Asociace ligových klubů si totiž odsouhlasila, že se nejvyšší mužskou soutěž restartují tři páteční předehrávky. Kompletní kolo NBL by se mělo hrát po neděli. Přesné termíny se intenzivně řeší, posunout je mohou televizní vysílání.

„Na všem jsme se domluvili, čekáme jen, po vzoru fotbalu a hokeje, na výjimku. V kontaktu jsme s Národní sportovní agenturou i ministerstvem vnitra,“ řekl generální manažer děčínských basketbalistů a zvolený ligový covidový manažer a koordinátor Lukáš Houser.

Telefon nepustí z ruky, pokud se chcete dovolat, musíte mít trpělivost. „Já jsem na mobilu teď pořád, spoustu věcí se řeší za pochodu, jsem v kontaktu s ostatními kluby, které podstoupí testování na covid,“ potvrdil Houser.

Předkrm pro natěšené basketbalové fanoušky by měly obstarat tři páteční předehrávky: Pardubice – Děčín, Brno – Olomoucko a Nymburk – Kolín. „Ano, mělo by to tak být. Náš zápas by se měl hrát od 17.30, pokud dostaneme to nejpodstatnější, tedy zmiňované povolení,“ potvrdil Houser s tím, že je tým v plné přípravě: „Chystali jsme se venku, od úterního rozhodnutí jsme klasicky v hale.“

Děčín, který postihla virová pandemie v několika vlnách, odehrál zatím jen tři zápasy: podlehl na palubovce Olomoucka a s pražským USK, mezitím porazil Sokoly z Hradec Králové.

Termín derby ovlivní televize

Situace se týká také druhého severočeského celku, ústecké Slunety. „Finální model zápasů bychom měli mít k dispozici nejpozději do pátku. Zatím se ale počítá s tím, že nastoupíme v úterý v Děčíně a ve čtvrtek doma s Brnem,“ řekl její generální manažer Tomáš Hrubý.

Původně mělo být derby v televizi, k čemuž nyní nejspíš nedojde, ačkoliv podle Hrubého je varianta, že by Česká televize měla zájem. Pak by se ale hrálo v jiném termínu, nejspíš příští sobotu. „Zatím ale platí tento jízdní řád,“ zdůraznil.

I v dalších týdnech by se mělo hrát nejspíš dvakrát v týdnu, většina klubů ale bude stejně muset podstoupit i tři utkání. „Téměř všichni mají nějaké dohrávky, které budou muset někam napasovat. I my to budeme s trenérem řešit, až nám přijde definitivní jízdní řád,“ řekl Hrubý.

Ústecký celek má zatím odložené tři duely, a sice domácí souboje se Svitavami a Olomouckem a výjezd do Kolína.

Jak to bude, pokud se v kádru ocitne nakažený hráč, zatím kluby jasno nemají. „Padly názory, že by měl jít do karantény celý tým, stejně jako že by se měl izolovat pouze daný jedinec. Uvidíme, s čím přijde hygiena,“ řekl Hrubý. „Stejně tak čekáme, zda testy budou mít platnost dva nebo tři dny,“ dodal z děčínského tábora manažer Houser.