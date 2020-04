Kvůli koronaviru se totiž olympijské hry posunuly na rok 2021. „Dalo se to čekat. Nejprve se samozřejmě říkalo, že bude olympiáda v původním termínu. Sled událostí šel rychle, pak už bylo otázkou, na kdy se to odloží. To, že to je posunuté od jeden rok, je ideální. Ve hře byl podzim, nebo jaro. Ale to si neumím představit,“ přiznala osmaadvacetiletá blondýnka.

Mistryně Evropy z roku 2017 se smiřuje s tím, že letošní sezona je de facto odpískaná. „První závody Světového poháru se odložili. Je možné, že se svěťák zruší úplně. Mistrovství Evropy se posunulo, takže nás první závody budou čekat v září, nebo říjnu. Můžeme akorát trénovat, nevíme, kdy se dostaneme do lodě. Je to změna programu. A že bude olympiáda za rok? Nevadí, budeme trénovat a dobře se s Kristýnou připravíme,“ slibuje rodačka z Děčína.

Členka klubu VK Slavia Praha zůstává v hlavním městě, kde se snaží trénovat. „Nikam jinam ani jet nemůžeme. Měli jsme jet původně do Itálie, to logicky padlo. Máme zavřený klub, ale pro členy, kteří mají smlouvu, je otevřený. A můžeme trénovat. Ostatní se rozjeli po domovech, takže tam trénujeme s Kristýnou. Občas se tam potkáme, většinou trénujeme samostatně. Občas jdeme na loď. Ale bez trenéra a bez velkého tempa,“ usmála se.

Do rodného Děčína se teď nechystá. „Kdybych chtěla, tak bych asi mohla. Ale v Děčíně nemám velkou tréninkovou morálku. Ani tam není moc možností. Do děčínského klubu bych nemohla. A doma? Tam by to nešlo.“

V této době se drtivá většina lidí dostane k činnostem, na které by jinak neměl čas. „No, já jsem si začala uklízet pracovní stůl. Buď jsem doma, nebo v klubu. Večer pak jezdím zase domu. O trochu dříve, než normálně. Máme psa, takže s ním chodíme na procházky. Rozhodně z toho nešílím, zvládám to všechno normálně,“ pokývala hlavou.

Finanční omezení se Antošové netýká. „Sponzory nemáme, to se nás netýká. Plat nám jde z klubu, ten nám snad zůstane. Zatím nemáme žádné zprávy, že by se to mělo krátit. Tak uvidíme,“ pokrčila rameny.

Vládní nařízení a s tím spojené bezpečností opatření dodržuje. „Roušku nosím i když jdu vysypat koš. Do obchodů moc nechodím, zvykla jsem si na on-line dodávku potravin. Snažím se nechodit tam, kam nemusím. Ještě, než přišlo to omezení, tak jsme týden trénovali. Jezdila jsem na kole, nechtělo se mi do tramvaje,“ vzpomíná.

Nestihla návštěvu kadeřnictví. „To jsem podcenila. Už se těším, až otevřou. Hned tam zaběhnu,“ směje se.

České reprezentační duo, které už má několik medailí z ME, je stále ve fázi přípravy. První závody by na Antošovou a Fleissnerovou čekaly na konci dubna. „Aktuálně nám závody vlastně nechybí. Takže teď mi to divné nepřijde. Ale když si představím, že bych celý rok nezávodila, tak je to zvláštní. My si nějaké interní závody zorganizujeme,“ myslí pozitivně.

A co virtuální závody? „Zatím jsem nic nezkoušela. Vím, že se může takhle závodit. Možná to zkusím.“