V sobotu zaznamenal tradiční okruh drobnou změnu v podobě nového, a dle průběhu závodu na obou tratích rozdílového, kopce s názvem Ptačí Vrch. Jak na tradičním 56 km závodu, tak na dvouokruhovém Obru (110 km) tento kopec rozdrtil zbytky pelotonu na prvočinitele!

Na „krátké“ moc času na selekci nebylo, a proto se hned od startu jelo více než svižně! „Do posledního kopce ze Šluknova najela ještě početná skupina všech favoritů, ale Ptačí Vrch zafungoval a do cílového Rumburku sjíždělo osm cyklistů, kteří si to rozdali na cílovou pásku. Trochu nepřehledný dojezd mezi doprovodnými auty, který nejlépe zvládl mistr světa v terénním triatlonu a excelentní technik Ondřej Petr z týmu Cycology Bike Shop. Na druhém místě došpurtoval domácí Marek Fatka, který se po dlouhých letech vrátil k cyklistice, a ta mu zdá se více než chutná. Třetí proťal pásku německý Clemens Cumpe z RSV Bautzen,“ prozradil Novota.

V ženách to také jiskřilo, to když se na startu objevila Pavla Havlíková, která využila znalost místních silnic z etapového Tour de Feminin. Domácí Viktorii Marschnerovou z Teamu CykloTrener, loňskou vítězku, utrhla až na Ptačím vrchu. „Skoro škoda, že to byla letos jen výjimka a příští rok se znovu pojede tradiční okruh,“ smutně pravil Novota.

Třetí dorazila do cíle Daniela Radová, týmová kolegyně Pavly Havlíkové z jablonecké Kooperativy.

Na Obru se tradičně schází silničářská špička! Letos vyrazilo na Obra dvě stě závodníků. Chlapci se vůbec nešetřili, protože na trati 110 km s převýšením skoro 1400 m atakoval vítěz průměr 40km/h.

„Na obrátce v Dolní Poustevně ve druhém kole za to vzal Jonáš Vojtěch, na to hned následoval atak Petra Fialy a skupina měla rázem posledních deset bojovníků. Poslední kopec znovu zaúřadoval, protože do cíle již v „poklidu“ a začínajícím deštěm přijel bok po boku Petr Fiala s Honzou Stöhrem. Aby té dominance Sparty Praha nebylo málo, tak třetí Tomáš Kalojíros a čtvrtý Honza Ryba doplnili první dvojici na stupních. O vítězi týmové soutěže tak nebylo pochyb,“ konstatoval.

Ženy ovládla Beate Zanner z německého Maxx-solar před Janou Milec Jiřincovou z UNLIMITED Nutri Clinic a skorodomácí Ivanou Loubkovou z Cyklorenovy Cvikov!

Celý den však ani zdaleka neskončil. Dětské závody, beseda s vítězi, vyhlášení vítězů a hlavně večerní „kultůra“ dovršila velmi příjemný den ve Šluknovském výběžku.

Závěrem snad jen citace mnohaletých účastníků Zeleňáku, manželů Mikšovských z Kralup nad Vltavou: „Nejlepší „otevřený“ závod v Česku!!!! Pravidelně se účastníme, ale letos je laťka nasazena super vysoko. Parádní organizace, zajištění tratě v úrovni UCI – totálně bez aut, super silnice, mraky fandů podél celého okruhu, fantastická atmosféra… Přijeli jsme domů a přehráli si v televizi celý záznam závodu spolumoderovaný nejvtipnějším televizním expertem Petrem Benčíkem.

„Ještě malý dodatek. V týdnu jsem se dozvěděl, že přímý přenos sledovalo 6700 lidí. To už je panečku úspěch,“ dodal Jan Novota.