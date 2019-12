KDY: Do 12. ledna 2020

KDE: Oblastní muzeum Děčín

Výstava je k vidění do 12. ledna 2020 od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Na čtyři desítky betlémů a jesliček z černého kontinentu zapůjčila muzeu rodina Tlustých. Každý ze zde vystavených betlémů je od druhých odlišný – materiálem, jako je sklo, keramika, papír, perník, šustí nebo drátek, zpracováním, pojetím, místem vzniku, příběhem získání a cesty do Evropy.