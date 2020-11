Cesta Divokou roklí

TIP NA VÝLET

KDE: České Švýcarsko

Koncem října proznačil KČT Krásná Lípa cestu Divokou roklí v zadním Českém Švýcarsku. Jde tak o obnovu části turistické trasy, která dnes končí u Černé brány a která dříve vedla přes Krásnolipský most nad Křinicí do Saska. V málo frekventované oblasti skalních dolů a roklí, vzdálené od lidských sídel i silničních komunikací, tak lidé mají možnosti nových túr krajem Nevrlého Zadní země, například z Kyjova nebo Doubic přes Hřebec, Divokou roklí k Panenské jedli, do Zadních Jetřichovic a na Mezní Louku.

Lisa Vingate: Kniha ztracených přátel

TIP NA KNIHU

KDE: nakladatelství IKAR



Bývalá otrokyně Hannie Gossettová má velký sen – ráda by se znovu setkala se svou matkou a sourozenci, kteří byli za americké občanské války rozprodáni po celém Jihu. Zbyla jí pouze malá farma a nyní hrozí, že přijde i o tu, pokud se ovšem nevydá na nebezpečnou pouť za ztracenými dokumenty. Cestou však Hannie musí čelit těžkým rozhodnutím, která zásadně změní její život, a zasáhnou i Benny Silvovou, louisianskou učitelku, která o dvě stě let později pátrá po osudu Hannie a její rodiny.

Nathanael West: Den kobylek

TIP NA KNIHU

KDE: nakladatelství LEDA



Vrcholný román a zároveň tvůrčí závěť Nathanaela Westa se sarkasticky trefuje do hollywoodské velkovýrobny amerických snů, nebo spíš do panoptika lidských typů potácejících se v jejích nižších patrech a na samém okraji. Krajinou oněch divotvorných náhražek nás provede rozkreslovač kulis Tod původem z kultivovaného východního pobřeží USA, jenž doufá, že tu najde inspiraci pro majestátní obraz zachycující požár prohnilého Los Angeles. Zaznamenává touhy těch, kdo si chtějí z tamějšího pozlátka urvat aspoň střípek, aby unikli fádnímu zaměstnání a na chvíli vybředli z kolotoče zmaru. Naráží při tom na všelijaké groteskní zástupce hollywoodského živočichopisu: na vysloužilé varietní umělce, prkenné statisty i podivínské šíbry, na ženy z nepřehledného pomezí mezi komparsistkami a prostitutkami, dokonce i na tragický pravzor všech budoucích ušlápnutých Homerů Simpsonů. Z nenaplnitelných nadějí pěšáků americké „nižší střední třídy“ nakonec vzejde frustrovaný dav – dav jako v biblickém podobenství o kobylkách, který vše mimo filmové atrapy lynčuje a žene příběh k apokalypse.

Jumanji

TIP NA STOLNÍ HRU

KDE: Fruugo



Zažij stejná dobrodružství se společenskou hrou Jumanji jako ve známém stejnojmenném známém filmu. Pronásledování lvy, střet s nosorožci a útočící krokodýli jsou jen začátkem nebezpečí v divokém světě Jumanji.

Panic Lab

TIP NA STOLNÍ HRU

KDE: eshop.albi.cz/panic-lab



Panic Lab je rychlá postřehová hra s možností změny obtížnosti. Úkolem je chytit obludku měňavku, která utekla z laboratoře. Hraje se se čtvercovými kartičkami rozmístěnými do kruhu. Na kartičkách jsou laboratorní obludky různých tvarů, barev a vzorů. Dále na nich lze nalézt vyobrazené laboratoře a ventilace. Cíl hry je jasný – nalézt na základě čtyř vržených kostek tu správnou obludku. Karetní hra Panic Lab je uložena v luxusní plechové krabičce, která je uvnitř sametově polstrovaná. Jde tak nejen o praktické balení, ale i balení, které opravdu úžasně vypadá. Hru zakoupíte na eshop.albi.cz/panic-lab za 269 korun.

Ubongo

TIP NA STOLNÍ HRU

KDE: eshop.albi.cz/ubongo/



Ubongo je napínavá rodinná hra ve svižném tempu s vyváženým poměrem rychlosti a strategie, ve které se děti stávají dospělým rovnocennými soupeři. V samotném nitru černé Afriky jsou ukryty diamanty nedozírné ceny. Jen šamani místního kmene vědí, jak se k nim dostat. Podaří-li se vám vyřešit hlavolamy, cesta k pokladům se otevře. Dobře se soustřeďte a buďte pohotoví, ať může zaznít Váš vítězný pokřik „Ubongo!“ Hra má několik verzí, třeba Ubongo 3D, Ubongo Duel, karetní Ubongo nebo Ubongo na cesty v kompaktním balení. Stále se přitom jedná o zábavnou hru plnou akce, ve které vítězí ti, kterým se nejrychleji daří vyřešit puzzle hlavolamy z jednotlivých dílků a posbírat co nejvíce cenných drahokamů. Hru Ubongo zakoupíte na E-shopu Albi za 899 korun.