Domácí rohlíky

Suroviny: 200 g vody, 3 lžičky cukru nebo medu, 100 g změklého sádla nebo může být máslo, 500 g hladké mouky

7-8 g soli (1,5 rovné lžičky), 25 g čerstvého droždí

Ze 100 g vlažné vody, medu, droždí a 130 g mouky umícháme kvásek omládek a necháme ho 45–60 minut kynout .K hotovému kvásku přidáme zbytek surovin a uhněteme příjemně měkké těsto a necháme 10 minut odpočinout. Rozdělíme na cca 16 ks, které stočíme do bulek, ze kterých následně uděláme placičky. Z nich postupně svineme rohlíky, které necháme na plechu kynout přikryté v teple cca 40 minut. Poté pečeme nejlépe s párou. Kdo nemá troubu v kombinaci s párou, použije malý kastrůlek s vodou. Pečeme při teplotě 220-230°C zhruba 10–12 min podle barvy a po upečení potíráme olejem. Do rohlíku dáme, na co máme chuť!Škvarky,slanina,slunečnici atd.

Domácí těstoviny Tagliatelle s medvědím česnekem

Suroviny: smetana (31%) 250 ml, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 1 dcl bílého vína, šťáva z půlky citrónu, 30 g másla, olivový olej, sůl, pepř, špetka muškátového květu, svazek medvědího česneku

Na domácí těstoviny: 300 g hladké mouky, 200 g semolinové mouky, 3 vejce, voda



Cibuli a česnek zbavte slupky a obojí nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozpusťte máslo a přilijte k němu trochu olivového oleje. Do pánve nyní vhoďte cibuli s česnekem, ztlumte plamen a restujte. Když je cibule sklovatá, přidejte nakrájené rajčata a přilijte víno. Na vyšším středním plameni nyní duste, přidejte sůl, pepř a muškátový květ. Když jsou rajčata podušené, přidejte smetanu, chvíli ještě směs duste, ale smetana by se neměla moc zredukovat. Nakonec přidejte šťávu z citronu a posekaný medvědí česnek.

Těstoviny: Všechny suroviny nasypte do mísy od robota. Zvolte nástavec typu hák a nechte robota na nízkém stupni těsto cca 10 minut zpracovávat. Hotové těsto rozdělte na 4 části a z každé vyválejte obdélník tak, aby se vešel do stroje na těstoviny,když není krájejte ručně Těsto nejprve třikrát projeďte na té části strojku, kde je váleček. Ten koriguje tloušťku těsta. Nejprve zvolte největší možnou tloušťku, poté ji zmenšujte, aby se těsto ztenčilo do požadované tloušťky. Když máte tenké a dlouhé těsto, vyměňte nástavce a vytvořte požadovaný tvar těstovin. Vařte ve vroucí osolené vodě cca 2–4 minuty, na 100 g těstovin litr vody. Po uvaření smíchejte s rajčaty a pestem.