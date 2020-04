Tip na knihu

Derren Brown trochu jinak, aneb Vyznání iluzionisty

Jestliže byl před lety ikonou mágů David Copperfield, v poslední době hýbe světem propracovanými iluzemi britský psycholog Derren Brown. Ten je českému čtenáři znám nejen ze své televizní show, ale také díky jeho bestselleru Magie a manipulace mysli. Kostru Brownovy další knihy Vyznání iluzionisty tvoří jednotlivé fáze kouzelnického triku, který jeho mladší já provádí v zaplněné restauraci, a tuto kostru Brown obalil vyprávěním na nejrůznější témata – o dějinách magie, o psychologii, o tom, jak správně vařit ztracená vejce, o tom, jaká melodie mu zní v hlavě při čištění zubů, nebo o společenské etiketě týkající se parmezánu. Vyznání iluzionisty je neobyčejně čtivou a neobvykle vystavěnou autobiografií, která čtenáře vtáhne a okouzlí.

Tip na film

Waititiho Králíček Jojo pobavil, upíři však baví ještě více



Novozélandský režisér Taika Waititi se do povědomí diváků zapsal především svým posledním počinem, filmem Králíček Jojo, který měl premiéru v loňském roce. Režisér jednoho z dílů Thorovské ságy se však znalcům a filmovým fanouškům zapsal ale úplně jiným filmem. V roce 2014 měl premiéru film s názvem Co děláme v temnotách, který vás, pokud jste se smáli u Králíčka Jojo, pobaví ještě mnohem více. A pokud jste někdy zatoužili být třeba upírem, tak tohle je film přesně pro vás. Ono být upírem totiž vůbec není tak jednoduché a cool, jak by si mohl mnohý myslet. Své o tom vědí hlavní hrdinové právě této komedie. Spolubydlící Viago, Deacon a Vladislav jsou tři upíři, kteří se jen snaží protlouci v moderní společnosti – od placení nájemného a dodržování rozpisu domácích prací až po snahu dostat pozvání do nočních klubů, což přináší mnoho úskalí a humorných situací. Jsou vlastně jako kdokoli jiný až na to, že jsou nesmrtelní a musí hodovat na lidské krvi.