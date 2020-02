Degustace francouzských vín a pokrmů

KDY: Čtvrtek 13. února od 18 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 690 Kč

Den před Valentýnem mohou milovníci francouzských specialit zamířit na děčínský zámek. V Barokním sále děčínského zámku si nejen páry mohou dopřát kulinářský zážitek a ochutnat osobitá vína francouzských nezávislých vinařů ve spojení s tradičními specialitami jednotlivých regionů Francie. Rezervace je nutná.

Valentýnské cukrovinky

KDY: Pátek 14. února od 9 hodin

KDE: nám. Míru, Šluknov

ZA KOLIK: Zdarma



Zamilované páry mohou společně vyrazit ochutnat, nebo jednotlivě přijít pořídit pro své drahé polovičky, valentýnské cukrovinky. Jejich tradiční prodej bude probíhat přímo ve svátek zamilovaných na náměstí Míru ve Šluknově od 9 do 17 hodin.

Valentýn v Centru Pivovar

KDY: Pátek 14. února od 13 hodin

KDE: Centrum Pivovar Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



V duchu svátku zamilovaných se v pátek 14. února ponese atmosféra v děčínském Centru Pivovar v Děčíně. Valentýn sem mohou přijít nejen zamilované páry oslavit ve 13 hodin. V prodeji budou exkluzivní srdíčka z krásnolipské čokoládovny Mana.

Kino: Judy

KDY: Pátek 14. února od 17 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 120 Kč



Na životopisný film, romantické drama Judy, mohou páry zamířit do děčínského Kina Sněžník. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je alkohol a závislost na lécích…

Kino: Tenkrát podruhé

KDY: Pátek 14. února od 17 hodin

KDE: Kino DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 100 Kč



Páry, které to mají blíže do Rumburku si mohou užít romantickou komedii Tenkrát podruhé. Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se znovu zamilovali?

Kino: Chlap na střídačku

KDY: Pátek 14. února od 17 hodin

KDE: Centrum Panorama Varnsdorf

ZA KOLIK: 130 Kč



V Centru Panorama ve Varnsdorfu budou promítat ve svátek zamilovaných českou komedii Chlap na střídačku. Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi…