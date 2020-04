Šest hodin pro milovníky klasiky

Tolstého sága Vojna a mír se stala literární klasikou a dočkala se také několika filmových zpracování. Po tom nejklasičtějším, Bondarčukově zpracování z roku 1966, přibyl do této rodiny v roce 2016 nejnovější počin, šestidílná minisérie z britské produkce. Ke cti filmařů slouží, že se drží klasické knižní předlohy a s tématem neexperimentují. Na pozadí napoleonských válek a vpádu francouzského vojska do Ruska se zde opět rozehrávají dramata i lásky pěti aristokratických rodin. Milovníci historie jistě ocení poměrně velkou přesnost dobových reálií i kostýmů, stejně tak dobře zpracované bitevní scény. Postrádají sice pompéznost Bondarčukova zpracování, ale filmu to vůbec neškodí, stejně tak, jako absence hvězdných hereckých jmen. Všichni herci jsou přesvědčiví, děj je svižný a šest hodin této klasiky uteče, jak nic.

Ruské umění, dějiny a ruské duše, to je Ruská archa



Ruská kinematografie není v českých zemích moc známá, a to i přes to, že má opravdu co nabídnout. Zajímavým počinem je film s názvem Ruská archa, který nabízí nejen výborný umělecký zážitek, ale je i jakousi virtuální procházkou po chodbách Ermitáže. Ve filmu se seznámíme s francouzským aristokratem z 19. století, který se stane naším průvodcem po chodbách Ermitáže a seznámí nás se slavnou historií velkého Ruska. Během procházky potkáme různé postavy ruských i evropských dějin a poznáme i mnohá významná umělecká díla. Zajímavostí celého filmu je především to, že byl natočen v jediném záběru, tedy beze střihu. Kameraman Tilman Buttner musel mít na sobě po celou dobu natáčení (96 minut) steadykameru vážící 35 kilogramů, se kterou nachodil 1,3 kilometru. Ač není film příliš známý, získali za něj tvůrci mnoho ocení a u kritiky sklidil pozitivní reakce.