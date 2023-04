Naše planeta brzy oslaví svůj svátek. Na sobotu 22. dubna každoročně připadá celosvětový Den Země, který připomíná, že jiný domov nemáme a je potřeba chránit životní prostředí. Svátek se slaví také na Děčínsku, kde se při té příležitosti chystají různé akce nejen v sobotu. Podívejte se, kam můžete vyrazit.

Den Země v Děčíně. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Den Země pod děčínskou knihovnou

KDY: Čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 15.00

KDE: U Městské knihovny Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Den Země pod knihovnou bude plný soutěží, her, úkolů a poznávaček. Akce je vhodná pro školky, školy i rodiny s dětmi. Stánky CHKO České Středohoří a Národního parku České Švýcarsko seznámí děti se zajímavostmi z okolní přírody. Svůj stánek zde bude mít také děčínská zoo, která představí i přírodu z jiných koutů světa. Najdete tu i stánek Malého strážce přírody, kde si děti připomenou, jak se mají správně chovat v přírodě a jak mohou přírodu chránit. Na Adélčině dvorečku si děti pohladí živé králíčky, ovečky, slepice, kachny, husy a podívat se budou moci na spoustu dalších domácích zvířátek z vesnického statku. K vidění budou také živé rybky našich potoků a řek. Kdokoli může přinést dobroty pro zvířátka, jako jsou pečivo, jablka nebo mrkve.

Den Země ve Šluknově: Zaostřeno na elektro

KDY: Čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 15.00

KDE: Zámecký park ve Šluknově

ZA KOLIK: Zdarma



Elektrowin společně s Ústeckým krajem připravily v rámci akce Den Země ekologický program nově v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro. Ve Šluknově se dozvíte se vše o tom, jak správně recyklovat, jaké suroviny lze recyklací získat a kde všude lze spotřebiče předat k recyklaci poté, co doslouží. Zábavné hry, soutěže například v podobě velké nafukovací pračky, kvízy i spousta užitečných informací se pro návštěvníky chystají v Zámeckém parku ve Šluknově. Za donesený malý vysloužilý elektrospotřebič se můžete těšit na drobný dárek.

Den Země a první SWAP v České Kamenici

KDY: Sobota 22. dubna od 11.00 do 15.00

KDE: Dům kultury Česká Kamenice

ZA KOLIK: Zdarma

Město Česká Kamenice pořádá Den Země aneb Místní den pro energii a klima. Návštěvníci se mohou těšit na divadlo O BALYnce, dobrém štěněti, A TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů. Chystá se přednáška o (ne)plýtvání potravinami, energii a klima České Kamenice či obnovitelných zdrojích energie. Mezi 12. a 15. hodinou budou probíhat tvořivé dílny a také první SWAP - výměna nepotřebného oblečení a hraček, který je oblíbený mezi lidmi s ekologickým cítěním i mezi maminkami na mateřské. Jde o věci, které jsou v pořádku a udělají ještě další službu. Množství věcí, které byste chtěli darovat, je omezené na maximální počet deset kusů. Hračky a oblečení, které na místě zůstanou, budou dál nabídnuty potřebným.

Lesní stezkou na Den Země

KDY: Sobota 22. dubna od 13.00

KDE: Dům dětí a mládeže Rumburk

ZA KOLIK: 50 korun



Pro děti v Rumburku budou na Den Země připraveny dvě lesní stezky, na kterých budou plnit různé úkoly nebo šifrovat. První stezka bude připravena pro starší děti, které umí číst a psát, a jejich rodiče. Dlouhá je přibližně 3 kilometry. Druhá stezka je pro menší děti, které chodí do mateřské školy, a jejich rodiče. Je kratší a čekají na ní úkoly na bázi obrázků. Registrační poplatek je 50 korun na dítě, doprovod zdarma. Na akci je třeba se přihlásit na telefonu 736 482 481, potřeba je také sdělit vybranou stezku.

TýDen Země v ZooŠkole

KDY: Od pondělí 24. dubna do pátku 28. dubna

KDE: Zoo Děčín

ZA KOLIK: 50 korun

V termínu od 24. do 28. dubna přichystala ZooŠkola děčínské zoo zajímavou slevovou akci u příležitosti Dne Země. Na své si přijdou školáci i předškoláci. Na program je potřeba žáky a studenty od 6 do 15 let objednat předem na telefonu 412 531 626 nebo e-mailu zooskola@zoodecin.cz. Pro děti z mateřských škol od tří let není objednání nutné. Nabídku programů najdete ZDE.