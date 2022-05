Z práv legendou

V roce čtyřicátého výročí skupiny Žentour a třicátého výročí od zahájení sólové dráhy přichází zpěvák, kytarista a skladatel Janek Ledecký s novým albem Symphonic. Novinka navíc vychází v roce hudebníkových šedesátin, které připadají na 27. července. Posluchači je s ním mohou oslavit během série šesti minifestivalů s názvem LX tour.

Jeho hudební kariéra začala před čtyřmi dekádami veselou příhodou, kdy šel dělat konkurz do jedné kapely. „Bylo to zrovna v týdnu, tedy roku 1982, kdy se kluci přestali jmenovat Hemenex a začali si říkat Žentour. K té změně došlo z důvodu, že Hemenex přišel soudruhům jako moc americký název. Nekecám. A proto Žentour, což je pohříchu české slovo, většina lidí ale neví, co znamená,“ vypráví Janek Ledecký v rozhovoru týdne magazínu Víkend.

Kdy to zdražování skončí?

Inflace v České republice přesáhla hranici 14 procent. To znamená, že meziročně ceny zboží vzrostly o více než desetinu. Nebo obráceně: za stejnou částku si pořídíme o více než desetinu méně. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Povede se inflaci zkrotit, případně kdo to může zařídit? Anebo bude zdražování pokračovat? Jak se na inflaci připravit, vysvětlíme v hlavním tématu aktuálního vydání magazínu Víkend.

Geniální vrah

Vyučený krejčí a amatérský mechanik František Planička se mohl stát ozdobou tuzemské techniky. Evidentně měl zlaté české ručičky. Jenže ty jeho jednou v noci zavraždily nevěrnou paní Planičkovou. Usvědčený zločinec dostal dvacet let natvrdo a svůj trest, později radikálně zkrácený, si kroutil v plzeňském vězení. Právě tam začal konstruovat unikátní hodinový stroj, s nímž potom k stáru udělal velkou parádu. Jeho podivuhodný orloj dnes zdobí stálou expozici muzea v Ústí nad Orlicí. Celý příběh Františka Planičky se dozvíte v další procházce historií s Michalem Bystrovem.

Zelenější Česko

V dalším pokračování ekologických výletů po krajích se tentokrát vydáme do severních a východních Čech. Například zjistíte, jak mohou tanky, ano, skutečná těžkotonážní vojenská technika, pomáhat přírodě.