Krajské operační středisko hasičů na místo poslalo dobrovolné hasiče z Kytlic, kteří se kvůli nezásahové činnosti v tu dobu nacházeli jen několik minut od zraněné turistky.

Po základním poskytnutí první pomoci vyčkali hasiči na příjezd zdravotnické záchranné služby, pacientku pomohli naložit do vakuové matrace a snesli ji na silnici do sanitky. Ta odvezla ženu do nemocnice.