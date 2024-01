Tragickou dohru měla středeční dopravní nehoda ve Šluknově, při které narazilo osobní auto do zdi. Spolujezdkyně, kterou transportoval s vážným zraněním vrtulník, v nemocnici zemřela. Policisté nyní hledají svědky nehody.

Dopravní nehoda ve Šluknově. Auto narazilo do zdi, zasahoval vrtulník. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Policisté přiblížili, jak se dopravní nehoda stala. Při projíždění zatáčky v Zámecké ulici se nejprve bočně střetla dvě protijedoucí auta, a to osobní auto značky Citroen a nákladní vůz Volkswagen. Následně po střetu řidič citroenu narazil do zdi budovy. Vážně se zranila jeho spolujezdkyně, vrtulník Letecké záchranné služby ji transportoval do ústeckého traumacentra. V nemocnici ale svým zraněním podlehla.

Přesnou příčinu, průběh a míru zavinění na místě nehody šetřili děčínští dopravní policisté. U obou řidičů provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

Ve Šluknově narazilo auto do zdi. Zraněnou do nemocnice transportoval vrtulník

"Případ si převzali rumburští kriminalisté. K objektivnímu posouzení všech skutečností nařídili u zesnulé soudní pitvu. Případ prověřují jako trestný čin usmrcení z nedbalosti," sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Policisté tak žádají o pomoc svědky nehody, aby je v případě jakýchkoli poznatků kontaktovali na telefonu 724 797 807, případně na tísňové lince 158.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje