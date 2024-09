„Zranění jsme měli nahlášené přibližně v půl čtvrté, na místo vyrazili hasiči z Horního Žlebu a z děčínské stanice. K cestě do Dolního Žlebu jsme využili pohotovostní vlak,“ uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.

Do akce vyrazili také záchranáři, kteří kvůli těžko přístupnému terénu vyslali do Dolního Žlebu vrtulník. Ten na podvěsu přepravil zraněného muže k vlaku, který jej odvezl do Děčína. „S podezření na středně vážné zranění jsme lezce sanitkou následně převezli do děčínské nemocnice," doplnil mluvčí záchranné služby Prokop Voleník s tím, že závažná, aby s ním bylo nutné letět do ústeckého traumacentra.