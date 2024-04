Jeden čas, ale tři vážné události, které si na území Ústeckého kraje vyžádaly tři záchranářské vrtulníky. Došlo k nim v neděli hodinu po poledni.

Ilustrační snímek. Vrtulník záchranné služby. | Foto: Deník / Karel Pech

„Naše letecká ústecká zasahuje na Mostecku u nezletilé osoby, kterou mají v tuto chvíli transportovat do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze s vážným zraněním,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Podle dobře informovaného zdroje by se mělo jednat o opařené dítě v Českých Zlatníkách.

Ve stejný čas záchranáři spěchali také na Litoměřicko, kde vzplál stánek na Řípské pouti a jeden člověk utrpěl popáleny. Požár patrně způsobila elektrocentrála.

„Došlo tam k popáleninovému úrazu, se kterým budou kolegové z letecké záchranné služby Praha pacienta zřejmě dopravovat také do nemocnice Královské Vinohrady,“ zkonstatoval Voleník.

Třetí vrtulník vypravili záchranáři z Liberce do Velkého Šenova na Děčínsku. Ve směru na Mikulášovice tam havaroval elektromobil do stromu, což si vyžádalo zranění tří osob. Jednu s podezřením na vážné zranění záchranáři transportují do traumacentra. Silnice zůstane oboustranně uzavřená zhruba do 15 hodin.

Všemi případy se zabývá policie. „Na místě jsou policisté, kteří šetří příčiny a okolnosti těchto událostí,“ potvrdil krajská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.