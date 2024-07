Při první z nehod narazil 28letý řidič hyundaie do betonového sloupu veřejného osvětlení krátce před půl šestou ráno ve Starých Křečanech. U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku, při níž mu naměřili 2,43 promile alkoholu v dechu. Řidiče pak odvezla sanitka do nemocnice k ošetření. Vlivem nehody došlo k předběžné škodě za více než 200 tisíc korun.

Ke druhé dopravní nehodě vyrazili policisté kolem půl osmé večer, tentokrát do Mikulášovic. 23letý řidič volkswagenu narazil do oplocení domu. Dechová zkouška ukázala 2,14 promile. Řidiče policisté zadrželi a umístili do policejní cely. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun.

„Dopravní policisté místa dopravních nehod řádně ohledali a zadokumentovali a v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V současné době dále prověřují příčiny a veškeré okolnosti těchto dopravních nehod,“ informovala děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Policisté opětovně upozorňují řidiče, aby v žádném případě neusedali za volant po požití jakékoli návykové látky. „Každý neukázněný řidič, který před jízdou požije návykovou látku a nezodpovědně pak usedne za volant, ohrožuje nebezpečnou jízdou nejen sebe, ale především zdraví a životy ostatních účastníků silničního provozu,“ varují policisté.

Mohlo by vás také zaujmout: Řidiči ignorují v Děčíně na Starém Městě jednosměrky, policie rozdává pokuty