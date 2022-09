Nehoda se stala krátce po 14. hodině. "Řidič osobního vozidla vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Dvoučlenná osádka vozidla utrpěla smrtelná zranění," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že příčinu a bližší okolnosti by mělo osvětlit vyšetřování nehody. Podle informací Deníku mělo být řidiči 19 let, spolujezdkyně měla být o sedm let starší.