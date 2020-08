Dopravní nehoda, u které zasahovali také hasiči, se stala v pátek před desátou hodinou dopolední u Srbské Kamenice.

Nehoda u Srbské Kamenice. | Foto: HZS Ústeckého kraje

U dopravní nehody zasahovala jednotka hasičů z České Kamenice. Auto zde narazilo do stromu. Hasiči provedli protipožární opatření a do příjezdu záchranářu se postarali o zraněnou řidičku. Ti ji převzali do své péče hned po příjezdu na místo. Její zranění byla středně vážná. Po té hasiči naložili havarovaný vůz, který nechali odtáhnout.