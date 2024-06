V Dolním Podluží boural cyklista. Záchranka ho vezla do varnsdorfské nemocnice

Na silnici opatrně. To platí nejen pro motoristy, ale i pro národ na kole. Přesvědčil se o tom cyklista, který projížděl katastrem obce Dolní Podluží na Varnsdorfsku. Havaroval poté, co se mu smekla z důvodů, které pravděpodobně zná jen on sám, noha na šlapce jízdního kola.

Vyšetřování dopravní nehody. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková