Na nábřeží pod zámkem v Děčíně spadl v neděli krátce před polednem muž z lešení. Z Ústí nad Labem pro něj letěli záchranáři vrtulníkem.

V Děčíně zasahoval u úrazu záchranářský vrtulník. | Foto: Jaroslav Vomáčka

„Mohu potvrdit, že jsme dnes letěli pro muže do Děčína, který spadl z lešení. Převezli jsme jej do děčínské nemocnice k dalším vyšetřením. Vrtulník se tedy vracel do Ústí nad Labem jen se zdravotníky," doplnil tiskový mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.