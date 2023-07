Převalením se přes střechu a vzletem vrtulníku skončila o víkendu v Jiříkově divoká honička, která začala již v Ebersbachu v sousedním Sasku.

Německá policie - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Prchající seat vjel do Česka na hraničním přechodu Jiříkov – Ebersbach a ve svém útěku pokračoval i po překročení státní hranice. Policisté totiž mohou v podobných případech pokračovat v pronásledování i na území druhého státu. Německý řidič ale jízdu nezvládl a v Antonínově ulici vyletěl ze silnice. Nejprve narazil do plotu a okrasných dřevin a následně se přetočil přes střechu a skončil v zahradě rodinného domu. „Při nehodě utrpěl 41letý německý řidič zranění a byl převezen sanitou do SRN k ošetření a provedení dalších úkonů ze strany německých policistů,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

K nehodě vzlétl s ohledem na to, že se auto převalilo přes střechu také záchranářský vrtulník, zpět do Ústí nad Labem ale letěl prázdný. „Dopravní nehodu šetří v součinnosti s německými kolegy děčínští dopravní policisté. Jednáním řidiče pronásledovaného vozidla se zabývají němečtí policisté,“ doplnila Kubíčková.