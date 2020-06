K tragédii došlo v mírné levotočivé zatáčce asi dva kilometry od Šluknova. Osobní auto plné mladých lidí zde vylétlo ze silnice. „Dvěma lidem jsme už pomoci nemohli. Další dva pacienti byli s těžkými zraněními převezeni na ústecké traumacentrum,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Zemřelým mužům bylo 28 a 29 let.

K nehodě vyrazil také vrtulník pražské záchranné služby, v průběhu letu se ale musel kvůli špatnému počasí otočit a vrátit se na základnu.

Příčinu nehody zjišťují policisté

Obě zraněné mladé ženy byly ihned po převozu do ústecké nemocnice operovány. „Jedna z žen je po operaci na standardním pokoji, druhá je na jednotce intenzivní péče. Stav obou žen je stabilizovaný,“ sdělil zastupující mluvčí Krajské zdravotní Martin Klimeš.

Podle informací Deníku měl osobák v zatáčce narazit postupně do dvou stromů stojících podél silnice a tři ze čtyř pasažérů skončili mimo auto. To by ukazovalo na to, že pasažéři v autě nebyli během jízdy připoutaní.

Co bylo příčinou bouračky, u které zasahovali také hasiči, nyní zjišťují policisté. Zda například nedošlo k nehodě kvůli nepřiměřené rychlosti nebo nezvládnutí jízdy, bude zřejmé až na konci vyšetřování. Už nyní je jasné, že negativní roli v tragédii sehrál alkohol. „U řidičky ve věku 29 let jsme provedli dechovou zkouškou, která prokázala 1,4 promile,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Bourá se často

Loni na silnicích Ústeckého kraje zemřelo celkem 40 lidí. Osm z nich přišlo o život při nehodě, jejichž viník byl pod vlivem alkoholu a drog. Dohromady 352 nehod loni zavili opilí lidé, z nichž více než polovina měla přes 1,5 promile. Na samotném Děčínsku pak loni zemřelo při dopravních nehodách devět lidí, což bylo nejvíce ze všech sedmi okresů Ústeckého kraje. Dalších 41 se jich zranilo těžce.

K vážné nehodě došlo na Děčínsku také v sobotu dopoledne. Nad Ludvíkovicemi u bývalého motorestu se srazila tři osobní auta. Na místo vyrazilo několik sanitek a i vrtulník letecké záchranné služby. „Nehoda měla devět účastníků, z toho dva utrpěli středně vážná zranění. Do nemocnice je převezly sanity,“ informoval mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Vrtulník se tak na ústeckou základnu vrátil prázdný. Po dobu zásahu byla silnice z Děčína na Českou Kamenici a Liberec uzavřená, policisté auta odkláněli přes Benešov nad Ploučnicí.

Silnice 266, na které se tragická noční nehoda stala, vede téměř celým Šluknovským výběžkem od Rumburka až po Lobendavu. Podél silnice je možné vidět mnoho křížků, které uctívají zemřelé při dopravních nehodách. Jen loni musel mezi Valdekem a Šluknovem nejméně dvakrát zasahovat u dopravní nehody vrtulník.

Před pěti lety zemřel na výjezdu z Rumburka na Šluknov řidič dodávky. O rok dříve vyhasl život řidiče mezi Rumburkem a Šluknovem, když se svým autem narazil do stromu u silnice.